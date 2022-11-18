內地客戶借70萬後破產失聯多年　原以為討不回來　結局令他極佩服

安徽宿州一名王姓男子2018年借了70萬人民幣給一位客戶小華（化名），不料對方不久後就破產失聯，原本認為錢已討不回來，沒想到小華2020年突然主動聯繫上他，並開始每個月都會還他一部分錢且從不中斷，讓他相當感動又佩服，直呼「我已經不在意錢是多是少了，關鍵是這份堅持。」



根據《河南都市頻道》報導，王男2018年借了70萬人民幣給一位客戶小華，小華在廣州做服飾生意需要資金周轉，不料對方拿到錢後不久就破產失聯，接下來的日子不論他透過任何管道都找不到人，就在他認為這一筆錢可能討不回來時，小華2020年突然主動聯繫上他。

從8元到數千元有多少還多少 計劃活到80歲只為還清這筆錢（點擊放大瀏覽）：

+ 8

小華表示，他現在在當初做生意的地方打工，未來每個月只要有餘錢，就會拿來還債。王男指出，小華自從主動聯繫後，確實每個月都有還錢，金額從8元人民幣到5000元人民幣都有，某一次甚至把一輛車過戶給他，讓他相當感動又佩服。

王男說：「他說自己才60歲，還能再活20年，這20年一定要把錢給還完，我已經不在意錢是多是少了，關鍵是這份堅持。」

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】