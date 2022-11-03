中國爸爸正「爆買日本女孩」？援交女爭相學中文：給得實在太多了

「中國富人正在爆買日本女孩！」失去中國遊客的第3年，「爆買」這個專為中國客人創造的詞彙，以另一種出乎所有人意料的形式回歸日本媒體頭條。只不過，這一次新聞裏被爆買的，不再是藥妝和奢侈品，而是另一種日本「特產」——「爸爸活」女孩。



文：木子童

「爸爸活」是日語，不太嚴謹地對應到中文語境，就是「找乾爹」。與國內隱匿於地下的「乾爹」生意不同，「爸爸活」在日本，是可以放在明面經營的業務。只是名義上要以交友形式展開，不可以強調性交易服務。

過去，她們的交易對象通常來自日本男性，但最近，夜世界觀察者發現，越來越多「爸爸活」女孩開始試圖找一位「中國爸爸」。

比起愛中國爸爸 或許更多是嫌棄日本爸爸（點圖了解更多）：

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吃香的「中國爸爸」

這兩年，日本知名「爸爸活」網站「Universe」俱樂部留言板，關於中國爸爸的問題明顯多了起來。「請問東京哪裏有好吃的北京烤鴨？和中國爸爸約好下次去吃中國菜，價格無所謂，店高級就行。」有人詢問該如何與中國人體面地相處，有人詢問中國爸爸有什麼特殊喜好，更多的人想知道，怎麼才能找到一個中國爸爸。

家住港區的24歲OL惠子，最近報名了一家語言學校學習中文。她在自己的社交帳號上坦言，學中文，就是為了接觸到更多中國爸爸。因為：「中國爸爸很大方。」只是一起吃一頓飯，就給3萬日元，相當於人民幣1500元，這個數目，是日本爸爸活市場價的3倍。

在爸爸活女孩口口相傳的經驗談裏，中國爸爸「人傻事少錢多」，和精明的日本爸爸不同，照模樣塑個金身，簡直就能供進「爸爸廟」當菩薩。「我的爸爸是一位50多歲的中國投資家，一年裏有半年在日本，會開著黃色的法拉利來接我，帶我去虎之門高級酒店的甜品店約會，小費按日本的3倍給，還會給我買各種高級禮物。」接受日本雜誌《周刊SPA！ 》採訪時，27歲的爸爸活女孩由美興奮地說道。她原本在六本木一家夜總會上班，因為疫情失業後，經人介紹，意外認識了現在的「爸爸」。

「和小氣的日本爸爸不一樣，中國爸爸給錢又痛快，又意外地很紳士。」中國爸爸對由美來說，就像踩著七色雲彩而來的蓋世英雄，前一天，她還在發愁明天的晚飯在哪裏，後一天就坐在了高級酒店。去年一年，由美從爸爸那裏賺到的錢，夠供兩個孩子讀完醫科大學。

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儘管疫情帶走了中國遊客，但還有很多中國人因為工作常年往來於中日之間，他們和富裕的在日華人，共同組成了「中國爸爸」群體。在日本成熟的爸爸活市場裏，中國爸爸就像一尾鯰魚，帶著無視常識的金錢力量橫衝直撞。如果說，90年代在日華人是底層勞工、小偷和黑幫的代名詞，那麼今天的華人，在日本早已擁有新的代名詞——China Money。

中國人有錢，連續多年的爆買後，這幾乎成了日本社會中某種奇怪的刻板印象。就像經濟騰飛時期，日本人在巴黎爆買後給法國人留下的觀感。這兩年，不少日本人發現，曾經是日本繁華街的高田馬場，如今已經是中國人的天下。走出車站抬頭望去，到處都是中國進學塾的中文招牌，不仔細看，還以為一腳邁進了中國。

去年亞馬遜的大型相親綜藝真人秀《單身漢日本版》，邀請15位頂級美女，追求同一個單身漢，C位的這位黃金單身漢卻不是日本人，而是一位出身中國的華人老闆。「日本男人，就算約會也要AA，但中國男人要『面子』，絕不會讓女孩付錢。」

炫耀中國爸爸的網絡熱帖裏，中國爸爸的豪爽有口皆碑。他們不熟悉本地行情，所以每次給錢，一不小心就給多，萬元大鈔散如流水。「給得實在太多了，第一次收到的時候，我還以為我捲進什麼要命的犯罪裏了。」東京一位20多歲的爸爸活女孩笑道，在中國爸爸回國前的2個月裏，兩人定期見面、吃飯、去賓館，就像普通情侶交往，2個月下來，收入比從前在酒吧一年賺得還多。

繁華的聲色場裏，關於中國男人的多金神話，越傳越離譜。比如海外「出差」，收入更加不菲。 4天的澳門之旅，爸爸活女孩可以拿到70萬日元，以及許多高價的奢侈禮物。如果有「前AV女優」之類的特殊履歷加持，那麼價格還可以再漲一漲，兩週價值250萬日元。另一位女孩回想起和中國爸爸的交往，覺得簡直像在做夢：「只是吃頓飯，就給50萬日元，然後說去逛街，又給我買了30萬日元的名牌衣服。中國人爸爸都這麼厲害的嗎？」和日本國內的行情來對比，「完全沒有可比性，小數點都差著好幾位」。

最近，爸爸活女孩正忙著在爸爸活網站留言，要求在國際區單獨開闢一個專區給中國爸爸，提供中文履歷翻譯，方便中國爸爸更好地了解日本女孩。說中國爸爸「爆買」日本女孩或許並不準確，爸爸活市場上，女孩和男人總是在雙向選擇，現在，「中國爸爸」對日本女孩來說，正在成為更加誘人的選項。

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被嫌棄的「日本爸爸」

跟「中國爸爸」相比，「日本爸爸」實在不好伺候。雖然被說小氣，不少日本爸爸也委屈：「如果只是為了錢的話，倒也不必專門找中國人，咱們日本爸爸，也能給到你想要的數字。」但市場行情的變化，女孩們最清楚。

從前，爸爸活大致分三種價格區間。「茶飯爸爸」，邀請女孩一起喝茶吃飯聊天，時間在1-2個小時，飯錢之外，另給1萬日元做為交通費和小費。「約會爸爸」，像情侶約會一樣出行，當然也可以做一些情侶之間的親密行為，價格在2-3萬日元。「包月爸爸」，得到女孩長期交往的認可，擁有和女孩親密的更大權限，當然價格也更貴，每月需要10-50萬日元。對於生活困窘的年輕女孩來說，只要肯下功夫，就可以通過爸爸活解決自己面臨的經濟困境。

而現在，一場疫情的到來，讓一切都變了，爸爸活市場行情的下跌速度，和日元貶值一樣快。「以前出來吃飯，大家至少會給1萬日元，現在很多人理所當然地只給5000。」還在唸大學的爸爸活女孩kyoko發現，從前還可以的行情，在疫情後幾乎打了對折。能拿到5000日元還算幸運，更糟糕的時候，結束一次約會，打開「爸爸」給的小費信封，發現裏面只有一枚500日元的硬幣，坐地鐵回家都不夠。還有一分錢都不樂意付的爸爸。「明明在爸爸活APP上聊得很好，都聊了七八天了，但當我試探著說『1萬見面喝個茶吧』，對方立刻把我拉黑了。」

如果說，中國爸爸是一視同仁地慷慨大方，那麼日本爸爸更在乎等價交換。並非出不起錢，而是在遞出小費信封前，總要在心裏盤算上幾回，對面的姑娘究竟值不值，同樣是給錢，難免多了幾分計較與盤算。

「爸爸們」之所以敢於如此強勢，正是因為疫情後，日本經濟下行，爸爸活市場中女性驟增，僧多粥少。今年，日本大型爸爸活俱樂部「Universe」每月有900名新會員入會，其中男性只有100人，其餘全部都是年輕漂亮的女性。根據日本厚生勞動省數據，2020年日本政府發布緊急事態宣言後，大批服務業從業者失業，其中男性32萬人，女性74萬人，從性別而言，女性倍受其害。

日本的女性自殺率向來遠低於男性。不過，新冠疫情後，男性自殺率只上升了21.7%，女性自殺率卻飆升82.8%，越來越多女性被驟變的經濟環境逼上絕路。前段時間，還傳出過年輕母親售賣9歲女兒貼身內衣的可怖新聞。因為丈夫減薪，自己失業，還要照顧3個孩子，母親不得不出此下策，而這還不是個案。

在突然失業、家庭經濟崩潰、學費、醫療費等債務臨期時，身體是女孩們能動用的最後資產，但這曾經寶貴的資產，如今正在因為太多人試圖變現而迅速貶值。「雖然這麼說，會有點物化女性的嫌疑，但最近真的是一下子上了不少『新貨』。」一位日本爸爸在俱樂部留言道，明顯能感覺到，這兩年，爸爸活女孩也卷了起來。

很多女孩開始在履歷欄裏標註「第一次免費」、「小費減半」，學習起超市的促銷手段。從前，爸爸們需要用金錢和人格魅力共同來征服一個女孩，而現在，只要有錢，就能輕鬆得到一個年輕漂亮的素人。源源不斷加入市場的新鮮血液，讓日本爸爸掌握了極大的挑選權利，短短兩年，他們就改變了「明面上不可以談論性交易」的爸爸活潛規則。

《男人的爸爸活教科書》，一本教導男性如何挑選爸爸活女孩的專著，開篇就寫到，「教你如何擊潰茶飯女」。

《男人的爸爸活教科書》書本封面（amazon）

茶飯女，指不願發展性行為，只陪爸爸喝茶吃飯約會的爸爸活女孩。雖然「賣藝不賣身」會導致她們收入不高，但這是很多姑娘維繫尊嚴的最後壁壘。當然，對於聲稱「80%都奔那事兒去」的爸爸而言，茶飯女就是非常令人討厭的存在了。在爸爸看來，茶飯女相當於騙錢又騙時間：「吃頓飯就把錢賺了，天底下哪有那麼容易的事兒呢？」

擊潰茶飯女，把她們帶進「大人的世界」，是爸爸們最熱衷的活動之一，這項活動在經濟下行背景下，門檻越來越低。在討厭茶飯女的同時，爸爸們也討厭「職業妓女」，因為職業妓女「太容易，也不乾淨」，最高的理想莫過於親手將涉世未深的「茶飯女」，變成真正的女人。從前，這個過程至少需要5次以上的約會，大把大把的消費和禮物。而現在：「你只需要拿出10萬日元，擺在她面前。」

日本爸爸憑藉對市場的熟諳，幾乎把爸爸活女孩入行前憧憬的高身價，壓到了跳樓甩賣的底線，有些女孩選擇忍耐，甚至認為，這是自己試圖賺快錢的懲罰。而另一些女孩，則暗生恨意。

狩獵爸爸

今年1月21日，日本新春剛剛過去不久。 82歲的獨居老人今野勝藏被發現倒在池袋一家情侶酒店，他死於美工刀刺傷，大腿動脈汩汩流出的鮮血染紅了地面。1個半小時前，今野剛剛在街上被24歲的爸爸活女孩藤井遙搭訕，並跟隨女孩來到酒店。本想春風一度，沒想到，因為洗澡時發現女孩準備偷走他錢包中的1000日元，兩人起了衝突，最終被女孩誤傷身亡。他不知道的是，看起來清純可愛的女孩藤井遙，患有輕度智障，從事爸爸活是因為男友兄弟兩人脅迫，刺傷今野的美工刀，正是她的防身武器。

而這起血腥事件，不過是今年一系列爸爸活惡性事件的開端，今年，日本各地出現了多起「爸爸活狩獵」。通常來說，女孩是爸爸活中的被狩獵者，她們可能遭遇各種各樣的意外。有人被「爸爸」偷拍，上傳到色情網站，有人被強迫進行非同意性行為，還有人被騙走過身上的所有財物，一場歡好後，對方說，要帶她回下榻的賓館取錢，還紳士地幫她背包，結果等她一哄上電梯，轉身就帶著背包逃之夭夭。還有人接了海外出差的生意，結果得來的卻是拐賣、強迫甚至毒品注射。「有些女孩，明明是一起去的，回來就再沒了消息。」

《爸爸活》劇照

但在「爸爸活狩獵」裏，出門獵豔的「爸爸」反而成為了獵物。就在上個月，川崎事件震驚日本。 6個還沒有成年的少男少女被警方逮捕，因為他們設局搶劫了一位30歲的「爸爸」，這次狩獵裏，年齡最小的女孩，也是主謀，才不過16歲。少女把「爸爸」誘騙到一個偏僻的公園，早已埋伏好的幾名少年趁機上前，搶走男子的汽車，並把他拉至附近軟禁，直到逼他交出上百萬存款，並網購幾十萬日元的商品，才放他離開。

今年，這類「仙人跳」事件，單只見諸報端的就有4起，更不要提那些事主選擇息事寧人的水下冰山。「爸爸活」研究專家七瀨結在日本網絡電視的一檔節目中指出：「爸爸群體其實很容易被狩獵。」因為為了讓女孩放下戒心，很多爸爸會非常實誠地上來先遞名片。個人的真實姓名、聯繫方式，乃至公司職務、家庭住址，都寫得一清二楚，如果女孩有意藉此做文章，簡直不要太簡單。

更耐人尋味的是，「爸爸活狩獵」被媒體報道後，並沒有因為是違法犯罪行為而受到強烈譴責。網絡上，反而有不少人稱狩獵者為「爸爸活佐羅」。他們認為爸爸活狩獵者就像俠盜，不是單純的犯罪，而是劫富濟貧，為民除害。

這很難不令人聯想到90年代末，瘋狂的「大叔狩獵」。當時，正是「援助交際」最為風靡的時期。泡沫經濟破裂，很多女孩被迫成為援交少女，隨後，全國各地出現年輕人針對中年買主的報復行為。

一方面，年輕人仰賴「爸爸」的金錢改變生活，另一方面，他們又對這樣的社會構造感到深深的厭憎與無力。那時，醫科大學操縱女生錄取率、巨頭公司控制女性正職員工比例的新聞接連爆出，很多女孩開始質疑，是否是年功序列制的得利者，那些年長男性，在有意無意中阻塞了年輕女孩的上升通道？歡場上，他們慷慨地一擲千金，歡場外，卻在用緊縮的女性空間將更多女孩趕上商品貨架。一位年輕的犯罪者對警方不甘道：「憑什麼他們因我們的貧困而富有，還要用施捨的姿態來消費我們？」

在世界發達經濟體中，像日本一樣，年輕女孩會遭遇如此顯著貧困的並不多見。尤其是在疫情後，日本全國多家工作支援機構發表數據，20多歲女性的諮詢案例激增，年輕女性的貧困已經到了「戰後70年來最為嚴峻的程度」。

位於東京淺草橋附近的一家食品銀行，收集企業和家庭捐贈的過剩食物，免費派發給窮困群體。從前，這裏每天大概會有70名訪客，而現在，利用者倍增至150人，他們中的大多數，是帶小孩的年輕單身媽媽。金融網站maneebu的一項調查顯示，疫情後，20多歲單身女性中，56.5%的人感到「生活困難」，21.1%每月入不敷出。

表層的原因在於，年輕女性很多從事服務業，這一行業在疫情裏萎縮得最為嚴重，更深層的原因則是，女性做為正式職工被錄用的比例遠遠低於男性，每逢經濟動盪，她們總是最先遭遇破產的群體。

爸爸活女孩經常被塑造為虛榮而膚淺的沒腦子姑娘，出賣身體，彷彿只是為了一個名牌包包，或者包養牛郎。但據業內人士統計，疫情後，倍增的爸爸活女孩中，超半數人正在經歷嚴重貧困。比那些桃色的曖昧故事更加值得令人深思的問題是，為何越來越多人選擇通過爸爸活來維持體面和生計？

或許，「中國爸爸熱」被形容為「中國富人爆買日本女孩」並不貼切。說日本女孩愛上中國爸爸，也不過是某種自我滿足式的幻想。男人來自哪裏，從來不真正重要，真正讓女孩動容的，永遠是那張印著福澤諭吉的長方形紙鈔。它是時代崇拜的圖騰，更是掌握命運的力量。

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