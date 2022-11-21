雲南4男催收清潔費不果圍毆餐館老闆夫妻　捏頸狠摔招招攞命

雲南楚雄日前發生恐怖暴力事件！4名男子到餐館催收2040元人民幣衛生清潔費，因店家質疑費用過高收取不合理，老闆夫妻慘遭4男暴力相向，又是捏頸、又是狠摔在地，下手相當狠毒。



事情發生在11月18日中午12點25分左右，從網傳閉路電視影片可以看到，雙方疑似一言不合，其中身穿迷彩服男子突然伸手，一把狠捏老闆娘的頸部，老闆見狀立刻上前救人，沒想到被其他2人攔阻，老闆娘脫困後第一時間轉身想去幫忙，卻又被另一名黑衣男暴摔在地，夫妻倆最終難敵4男聯手圍毆，慘遭暴打全身是傷。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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據《星視頻》採訪相關知情人表示，當時夫妻倆的飯店正在開門迎客，不過還沒到吃飯時間，店內還沒有顧客，但是卻來了4位男子，手裏還拿著一個單子，進門之後就找老闆，讓他們交衛生清潔費，一張口就要2040元人民幣，夫妻倆沒說不給，只是覺得這個費用有些太貴，於是就問對方是按平方面積還是依照其他甚麼標準，自己心裏也有個數，知道為甚麼要這麼多錢。

但是這4個人裏沒有一個人能說出來為甚麼要收2040元，以及收費的依據是甚麼，導致雙方僵持不下，4男甚至撂話「不交錢不走」，找了個桌子佔下，跟店家耗著，還不停地抽煙，煙頭丟的店裏滿地都是。

事情曝光之後，在網絡上持續發酵引發熱議，當地鎮政府的一名工作人員表示：已經開始調查處理此事，當地警方也表示：確有此事，正在調查中。

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