九合一大選｜時代力量美女候選人私密片遭流出　曾穿泳衣宣傳惹議

撰文：聯合新聞網
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時代力量台中市議員候選人吳佩芸昨深夜在臉書揭露，她接到鄉親通知，發現自己的私密影像在網路上被張貼出來，她發現有人冒用他的名義，未經許可張貼多年前的私密影片，她已向警方報案並完成筆錄，今早將到地檢署提出告訴。

吳佩芸2018年參選南屯區議員，她當時競選看板張貼泳裝照，引起討論，最後以9票之差差點當選。選前關鍵時刻，她昨晚在臉書表示，自身私密影像遭人張貼在網路上。

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吳佩芸說，再過8天就要投票了，有鄉親傳訊問她，為何在網路上張貼自己的個人私密影像，擔憂傷害到選情，但她完全沒有張貼。

她發現有人冒用她的名義，未經許可在網路上張貼多年前的個人私密影片。

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吳佩芸說，為何要因為一場選舉，作出如此傷害？難道只因為政治立場不同，就要被惡意散布個人隱私、私密影像嗎？

她昨已至南屯派出所報案並完成筆錄，警方已找到相關嫌疑人，今天她到地檢署提出告訴。

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