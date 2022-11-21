片段瘋傳︱深夜在「最美公務員」家遭捉姦　海南官員稱為手機叉電

海南省海口市副區長半夜跑到女下屬家裏「手機充電」，結果被女方家屬「捉姦」，雙方拉扯，女下屬身分也曝光，竟是曾被中央評定的「最美公務員」之一。



騰訊新聞報道，近日網上流傳一段影片，海南省海口市秀水區副區長李銘深夜待在女下屬家中，被當場「捉姦」，並遭對方丈夫及其兄弟推打，引發輿論關注。

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影片顯示，一名佩戴專業設備的男子強行將一住處大門打開，此時一名女子正坐在室內的沙發上，一名中年男子很快被外來者從臥室內揪出，並被按倒在沙發上，對方想動手抽打他，質問：「你這麼晚跑到人家家裏幹甚麼？」

闖入屋內的人士搜出了中年男子的身分證和工作證。工作證顯示其為海口市秀英區政府副區長李銘。

而鏡頭中的女子身分也曝光，是秀英區行政審批服務局局長吳丹，網民貼出了吳丹此前在接受當地媒體採訪時的影片截圖。

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網上流傳李銘致區政府黨組的「情況說明」，他稱上周五（18日）晚上與數名同事吃飯，期間喝酒，飯後由代駕送回，約凌晨12時46分到了海秀花園。由於吳丹喝多頭暈，送她回家；而自己手機完全沒電已強制關機，無法代駕回家，就在其家充電。

3分鐘後，吳丹丈夫譚某入屋，情緒激動，將客廳的日用品和其手機打掉，對吳丹家暴，他現場勸架制止。譚某叫來兩個弟弟，現場打人，並拍錄下來揚言發到網上。

「情況說明」最後，李銘稱，本人給秀英區造成了不良影響，懇請組織給予嚴厲批評。

此段影片流出後，在海南引起極大負評。而這名女下屬身分也曝光，目前任職秀英區行政審批服務局黨組書記、局長，她在2021年12月還被中共中央組織部、中央宣傳部確定為32名「最美公務員」，中央組織部同時為其記一等功。

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