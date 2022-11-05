安徽美女官員自爆「和11男性交」竟含長官及下屬 對話截圖瘋傳
撰文：ETtoday
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大陸社交軟體近日瘋傳多則聊天截圖，引發網友熱烈討論。
安徽省一名女官員吳方媛在多個群組，突然自爆和11名男子發生性關係，將辭去安徽團省委工作。目前，官方並未作出回覆。
編按：安徽省青年企業家協會4日發出聲明，稱已經成立調查組，吳xx已停職，正在配合了解和調查。
點擊放大瀏覽一度在網上瘋傳的截圖及吳方媛照片：
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截圖顯示，她在群組發文稱：「我是吳方媛，我跟劉春生、夏正亞、戚少猛、顏濱、李涌、譚祖輝、趙闖、張陳果、葉慶平、后銳、李雲龍11個人都多次發生性關係。現辭去安徽團省委工作。」
對此，網友紛紛成為鍵盤柯南，對她所提名字進行追查。有網友稱，她爆出的11人，包括所屬部門的長官、下屬，以及與她業務相關的企業家等。
也有網友發現，網傳多張對話截圖中，吳方媛帳號用的頭貼都不一樣，懷疑是有人用「吳方媛」的名字造謠，希望她本人可以出面說明。
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不過，這起事件熱傳之後，與吳方媛相關的新聞、個人介紹等訊息，幾乎在網路上全面被下架。
吳方媛在自介中稱，供職於安徽省青年企業家協會秘書處。
目前，相關單位和人士都還未做出回應。
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