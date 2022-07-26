汪小菲失控言論瘋傳 稱要和共產黨爭執政 網民：煽動顛覆國家罪
撰文：聯合新聞網
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大S前夫汪小菲過去曾多次談及兩岸政治，在大陸常以「愛國商人」的形象示人，言論常引發熱議，有傳聞表示這也是成為他離婚的導火線之一。近日網上瘋傳一段10秒鐘的影片，汪小菲與友人的對話，似乎已踩到中國大陸當局的敏感線。
近日網上瘋傳一段影片，影片中汪小菲疑似與友人在閒聊，但他卻突然相當嚴肅地告訴對方：「為什麼咱們不能跟共產黨爭一爭，執政去啊？」
資深狗仔葛斯齊承認看過 曾建議不要公開影片（點圖了解更多）▼▼▼
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畫面一出，引發大陸網友熱烈討論：「這下沒得救了」、「煽動顛覆國家罪」、「好不容易，事業剛有起色，我挺佩服的，這下子犢子了」、「原來我錯怪他了，他不是粉紅，是純傻」、「完犢子啦！BBQ啦」、「果然四少加起來智商250」。
不過，也有不少網友認為拍這個影片的人居心不良，直呼這個「朋友」是壞人。
對此，資深狗仔葛斯齊則表示，他上周就看過這段影片，而他與汪小菲通話時也有透露不會爆料此事，豈料影片卻仍被上傳到推特，「我提出不建議這樣做，但也尊重對方手上的東西」。
為什麼咱們不能跟共產黨爭一爭，執政去啊？來自愛國商人汪小菲的靈魂拷問。 pic.twitter.com/HedQEtWXA1— 公子沈 Mr. Shen (@Terenceshen) July 25, 2022
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