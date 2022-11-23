江西高中生「人間蒸發」逾月未尋獲　當局：已成立專班調查

江西省上饒市鉛山縣15歲高中生，在封閉式校園內失蹤逾一個月，仍未尋獲任何線索。當局發布通報稱，已成立聯合工作專班，正在全力調查。



家屬四處張貼尋人啟事。（重慶晨報）

周三（23日），中共鉛山縣委宣傳部發布情況通報指，鉛山縣致遠中學高一學生胡某宇失蹤後，縣委、縣政府高度重視，立即組織公安、教育等部門開展搜尋和調查工作。目前，省、市、縣公安機關已成立聯合工作專班，正在全力調查，調查結果將及時向社會公布。

通報還指，因該事件正在調查且涉及未成年人，請大家理性對待，不造謠、不信謠、不傳謠，以官方發布信息為準。

據早前報道，15歲的高中生胡鑫宇在就讀的致遠中學內失蹤，失蹤前他正從宿舍到教學樓，而兩者間距離僅不到100米。事後救援力量將校內湖水、化糞池都抽乾了，但仍未找到線索，可謂「人間蒸發」。

事發於致遠中學。（百度地圖）

他的母親透露，致遠中學是封閉式學校，學生平時禁止隨意進出，因此胡鑫宇的失蹤十分蹊蹺。他的母親還稱，到兒子宿舍檢查時發現，「東西都在，唯獨缺一支錄音筆和一張飯卡。」

而對於胡鑫宇的失蹤，官媒《中國新聞網》亦提出了三個疑點，包括為什麼孩子失踪前隨身帶著錄音筆？為什麼孩子半個月前告訴媽媽「想哭」？是否真的有人動過閉路電視記錄？