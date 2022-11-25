外地當事人受疫情影響無法進入法院　昆明法官當街開庭審案

因應疫情，內地多地調整對外地來返人員進出公共場所的限制。近日，一張法官、律師和當事人，在法院門口席地而坐「開庭」的照片，引發廣泛關注。據了解，正是受上述限制的影響，法官才採取此方式替代庭審。



法官、律師和當事人，在法院門口席地而坐「開庭」的照片，引發廣泛關注。（澎湃新聞）

《澎湃新聞》報道，上述一幕發生在周三（23日）的昆明市中級人民法院門口，當時審理的是一宗民事糾紛案件。由於其中一當事方是從雲南省其它州市趕往昆明參加庭審，受防疫政策的調整，無法進入法院內部開庭。

同時，該宗糾紛案件為速裁案件，不僅事實清楚，而且證據確鑿、充分，法官在不得已的情況才下採用了這樣「簡易靈活」的方式處理案件。

法院工作人員介紹稱，當事人就是因為無24小時核酸證明，才無法進入法院。（澎湃新聞）

其中一方當事人還對此讚不絕口，「法官非常好，真的不容易。」其又稱，法官考慮當事人處境的情況下，決定在法院門口審理案件，雖然免不了倉促和街頭嘈雜的聲音，但調查事實等基本程序都完成了，辯論是通過書面形式提交，「法官應該受到的是讚揚，而不是被指責。」

據了解，自11月13日起，昆明市疫情嚴峻複雜，根據防疫政策相關規定，雲南省內人員進入昆明市中級人民法院需提供24小時核酸檢測陰性證明，省外低風險地區來返人員，入昆明後3天2檢陰性後方可進入法院。法院工作人員介紹稱，當事人就是因為無24小時核酸證明，才無法進入法院。