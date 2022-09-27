陳奕迅《孤勇者》播放量破10億！它如何爆紅成兩岸小學生神曲？

歌手陳奕迅（Eason）為電玩遊戲改編的動畫劇集《英雄聯盟：奧術》（內地譯作《雙城之戰》）獻唱主題曲《孤勇者》，2021年11月8日上線當晚即創下2億次播放量，更風靡內地小學生群體，陳奕迅還曾在微博戲稱「聽說我出了首兒歌？」如今在台灣小學生界同樣火爆，其流行程度令不少家長嘖嘖稱奇。



小學生心照不宣的「接頭暗號」

據了解，包含抖音（TikTok）平台在內，《孤勇者》一曲至今已累積數十億次播放量。打開內地影音平台b站（bilibili）充滿《孤勇者》各種改編版本，以及由此衍生出來的手勢舞、課桌舞等舞蹈。有趣的是，許多up主為了測試其流行程度，在路上隨機對小朋友哼唱幾句歌詞，對方多半能迅速接唱，使得《孤勇者》被稱為新一代小孩界的「接頭暗號」。

台灣傳媒《聯合報》今（2022）年7月曾發布報道，關注到《孤勇者》在內地小學校園「圈粉」無數的盛況。該文指出，「《孤勇者》的音樂一放，就像打開了『電閘門』，男生扯着嗓子聲嘶力竭的唱，太上頭（令人上癮）了！」濟南市中區泉海小學音樂教師蘇卓藝表示，二年級班上學生合唱《孤勇者》，「即使嗓子喊啞了，還要求老師單曲循環」。

日前一段內地小學生在課室內高聲合唱《孤勇者》的影片在網上瘋傳，更登上微博熱搜。（資料圖片）

至於內地小學生何以喜愛這首歌？蘇卓藝轉述了學生的理由，「好聽」、「好學」、「帶勁」、「感動」。濟南市歷下區歷山雙語學校五年級的呂思源則稱，「這首歌帶給我力量，我是一個成績一般的孩子，但我也可以成為自己的英雄。」

勇敢抗癌又不懈追夢的創作背景

「戰嗎？戰啊！以最卑微的夢，致那黑夜中的嗚咽與怒吼，誰說站在光裏的才算英雄。」《孤勇者》旋律簡單易唱，歌詞令人琅琅上口，充滿勇氣與熱血，又有療癒的效果，從而獲取了遍及各個年齡層的擁護者。

事實上，這首曲子原來是搭配《英雄聯盟》主題，還原一個個無名英雄的不屈精神和英雄氣概。與此同時，又譜寫出作詞者唐恬的勇敢抗癌的心路歷程，對一般成年人面對生活坎坷難關時，也具有正面的鼓舞效果。

「對平凡普通人的鼓勵，每個人都是自己的英雄。」《孤勇者》所帶有的情感渲染力量，不得不提到來自內地湖南的作詞人唐恬。出生於1983年的唐恬，曾為《2006超級女聲》、《2009快樂女聲》創作主題曲《唱得響亮》，卻在2012年確診鼻咽癌，但她勇敢抗癌又不懈追夢的故事依舊感染了許多人。

她曾對參加《中國夢想秀》以模仿名人而驚豔全場的盲人吉他手吳光說過：「因為你的存在這世界更美好一些。當你看不見時聽覺會更敏感，上天拿走你一些東西的同時也會給你另外的寶貝。很多時候不是我們天性樂觀，是被逼到這份上了，既然哭也是過笑也是過，那就笑得再大聲一點吧。」這段話或許體現了唐恬面對病魔與夢想拉扯時的人生體悟。

內地官媒認可向醫護和警察致敬

温暖勵志又對人生充滿熱愛的元素，深深的烙印在唐恬的創作之中。今年初在內地走紅的電視劇《人世間》，感人肺腑的主題曲即出自唐恬之手。描寫新冠疫情在武漢爆發後人民互助抗疫的電影《穿過寒冬擁抱你》，唐恬為之創作了推廣宣傳曲《為我們失去的》，治癒了無數觀眾因疫情而坍塌的人生遺憾。

唐恬曾懷抱着替偶像陳奕迅寫歌的夢想，《孤勇者》也是她圓夢的結果，搭配陳奕迅動人的歌聲，大受好評。這首歌曲為聽眾注入了正能量，內地官媒央視、新華社製作的影片不乏以其作為背景音樂，既向抗疫路上逆行的醫護工作人員致敬，也頌揚警察勇敢犧牲的偉大精神；還得到中國女足主教練水慶霞的青睞，選作為2022年女足亞洲盃冠軍的戰前打氣歌。

一首原來面向成年人的《孤勇者》，又何以觸動小學生的內心世界？從歌曲的表現形式來看，歌詞連續以「愛你」開頭，排比好記，而且口號式的副歌，更輕易達到「音樂一響，張口就來」的境界，還能觸發小學生時期素樸的英雄情懷，迅速成為「洗腦」神曲。不過也有專家分析，《孤勇者》之所以成為「兒歌」，背後脱離不了教師或家長的引導。

兩岸流行文化走向「心靈契合」？

受到內地官媒認可，又獲得內地小學生熱衷的《孤勇者》，也跨越了海峽，響遍台灣小學校園。台灣著名Podcast主持人美樂蒂（Melody，本名何雪帆）最近就在節目上分享友人小孩因熱愛《超人》（內地譯作《奧特曼》，台灣譯作《超人力霸王》）系列，網路上看到的影片多數都以《孤勇者》作為背景音樂，小朋友每天都在聽，「縈繞在腦海，揮之不去」。

美樂蒂為了解開這首歌「洗腦」之謎，上網查了之後發現超多「很可怕」的影片，「全班小孩用生命在吼唱」。另一位主持人也附和，自己的小孩一上車就要求聽《孤勇者》，其他來賓紛紛驚歎這首歌在台灣的傳染力道。

《香港01》記者在台灣幾個常用的通訊軟體群組裏提問，立刻就有好幾位小學生家長跳出來回覆自家小孩的「痴迷」程度。一位新北市的小二生家長分享，兒子會一直唱《孤勇者》，因為看了非常多《超人》影片，而且很多是中國大陸製作的，令他也不自覺跟唱起來。另一位台北市的小四生家長提到，家裏的小女生「愛到閉上眼睛不用看歌詞都會唱」，在家唱卡拉OK「第一首就指定點這首歌」。

還有一位桃園市小二生家長則說，小朋友雖然沒到熱愛，但「他搭同學的車，車上在放這首歌，同學會跟着唱」，聽着聽着也會跟着哼唱副歌。此外，《香港01》記者假日走訪位於新北市瑞芳區的象鼻岩景區，當天風強浪大，身後突然傳出「戰嗎？戰啊！以最孤高的夢……」歌聲，轉頭一看原來是三個小學生坐在一塊巨石上激昂地合唱起來。《孤勇者》在台灣小學生群體的火紅，由此可見一斑。

內地零食走紅台灣，圖為陳列於台灣便利店架上的「魔芋爽」。（張鈞凱攝）

以台灣常用的音樂串流平台KKBOX為例，《孤勇者》攀上華語年度單曲累積榜的第五名，也擠進華語單曲日榜的亞軍之位。YouTube平台上還能看到台灣網友製作影片，配上《孤勇者》歌曲為台軍加油打氣。

兩岸民意看似背道而馳，卻在《孤勇者》的音樂世界裏意外取得了交集。在網路時代無孔不入的傳播之下，兩岸年輕世代流行文化有趨同的勢頭，而且中國大陸越來越扮演輸出者的角色。不只是《孤勇者》，比如一位內地抖音遊戲博主某次直播中，脱口而出一句「完了，芭比Q了」，在台灣也幾乎成為年輕世代的口頭禪之一。

挾着「反中」意識形態的民進黨政府，宣稱要防止大陸影視文化對台灣「入島、入戶、入腦、入心」。不過無論是《孤勇者》一曲在小學群體人氣居高不下，或者類似「魔芋爽」等內地零食在台熱銷等現象，似乎看到了兩岸新世代在流行文化領域先走上了「心靈契合」的苗頭。