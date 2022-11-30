國產大飛機C919獲頒生產許可證　即將交付運行

由中國商飛公司研製生產的C919大型客機周二（29日）獲中國民航局頒發生產許可證，達成從設計研製階段到批量生產階段的重要里程碑。周三（30日），據中國民航局消息，C919飛機已完成飛行標準化委員會型別等級訓練規範測試，包括中國商飛客服中心飛行教員在內的15名飛行員取得C919飛機型別資質，標誌著C919飛機即將交付運行。



C919為150座級國產大型客機，是繼中國商飛公司ARJ21-700飛機後第二款獲得民航局生產許可證的國產噴氣式客機，總裝生產設施位於上海浦東祝橋。

資料顯示，其為中國首次按照國際通行適航標準自行研製、具有自主知識產權的噴氣式幹線客機，於2007年立項，2017年首飛，座級158-192座，航程4075-5555千米。

後續，首架C919飛機將交付中國東方航空集團有限公司，更多的國產大型客機將投入航線運營。

據了解，生產許可證是適航當局頒發給飛機製造商的證書，允許飛機依據經批准的質量控制系統，進行持續生產。其可體現一家航空製造企業的生產組織及控制、質量管理和綜合管理水平；從原材料控制、供應商管理到生產環節的劃分及控制、生產質量管控，再到飛機出廠測試、售後維修維護等細節皆須有章可循、有據可查。

2019年4月1日，民航華東地區管理局正式受理中國商飛公司提交的C919飛機生產許可證申請，同年7月，C919飛機生產許可審定委員會召開首次會議，正式開啟審查。這3年多，C919飛機生產許可審定審查組以文件審查和現場審查方式，嚴審了中國商飛公司生產質量保證體系中有關組織管理、設計資料控制、人員能力和資格、供應商管理、製造過程控制、檢驗和試驗等規章程序規定的19個系統要素，並結合首批投產飛機生產活動展開產品評審，對體系程序進行驗證，目前首架飛機已經完成生產試飛達到交付條件。

C919飛機為150座級國產大型客機。（新浪）

今年11月27日，C919飛機最終生產許可審定委員會議（PCB）決議表明，C919飛機生產許可審定審查組已按照《民用航空產品和零部件合格審定規定》（CCAR-21-R4）及《生產批准和監督程序》（AP-21-AA-2022-31R1）相關要求完成了對中國商飛公司質量體系的所有審查工作，確認中國商飛公司質量系統符合CCAR-21-R4要求，同意審查組關於向中國商飛公司頒發C919飛機生產許可證的建議。