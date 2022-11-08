國產客機C919首亮相珠海航展　中國商飛再簽下300張訂單

珠海航展今日（8日）開幕，國產客機C919首次亮相航展。

中國商飛宣布，今日與7間租賃公司再簽下300架C919客機，以及30架ARJ21飛機的確認訂單。



中國商飛宣布，今日與國銀金租、工銀金租、建信金租、交銀金租、招銀金租、浦銀租賃和蘇銀金租等七家租賃公司，簽署C919飛機和ARJ21飛機的確認訂單，共330架。

今年9月，C919客機完成全部適航審定工作後，獲中國民用航空局頒發型號合格證。

9月29日，中國民航局局長宋志勇（左）向中國商飛董事長賀東風頒發C919飛機型號合格證。（新華社）

此前，中國商飛已累計與28間公司簽下815架C919訂單，其中包括中國國際航空、東方航空、南方航空等，並獲得德國普仁航空、泰國都市航空，以及航空租賃公司美國GECAS公司的訂單。

東方航空是C919全球首家客戶。2010年，東航與中國商飛簽署C919大型客機啟動用戶協議和採購意向。2016年11月，在第十一屆中國國際航空航天博覽會上，雙方簽署合作框架協議。

5月14日6時52分，編號為B-001J的C919大飛機從上海浦東機場第4跑道起飛，9時54分安全降落，標志著中國商飛公司即將交付首家用戶的首架C919大飛機首次飛行試驗圓滿完成。（新華社）

2021年3月1日，C919全球首單正式落地，東航成為全球首家運營C919大型客機的航空公司，首批引進5架。根據東航2022年上半年年報顯示，今年下半年東航將引進一架C919，2023年將引進4架C919。東航此前公告披露，C919目錄單價為6.53億元（人民幣，下同）。

C919客機是中國自行研製、具有自主知識產權的大型噴氣式民用飛機，採用單通道窄體布局，座級158至168座，航程4075至5555公里，與目前國際航空市場上最為常見的空中巴士320、波音737機型同級別。