東方航空塗裝C919客機　上海浦東機場完成首次試驗飛行

今年9月，國產C919大型客機獲中國民用航空局頒發型號合格證。

今日（22日），身披東方航空塗裝的C919（B-001J）在上海浦東機場完成首次試驗飛行。



飛常準APP數據顯示，B-001J 上午8時05分從上海浦東機場起飛，下午1時返回上海浦東機場，全程飛行時長4小時55分鐘。

東航是C919全球首家客戶。去年3月，東航與中國商飛正式簽署C919飛機購機合同，首批引進5架，成為全球首間營運C919的航空公司。

根據協議，東航將以上海為主要基地，加密上海至北京大興、廣州、深圳、成都、廈門、武漢、青島等航線。東航計劃今年底接收第一架C919客機，預計明年投入商業運營。

在本月初舉辦的珠海航展，中國商飛宣布與7間租賃公司再簽下300架C919客機的訂單。此前，中國商飛已累計與28間公司簽下815架C919訂單，其中包括中國國際航空、東方航空、南方航空等，並獲得德國普仁航空、泰國都市航空，以及航空租賃公司美國GECAS公司的訂單。

據介紹，C919客機是中國自行研製、具有自主知識產權的大型噴氣式民用飛機，採用單通道窄體布局，座級158至168座，航程4075至5555公里，與目前國際航空市場上最為常見的空中巴士320、波音737機型同級別。