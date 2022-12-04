遼寧房東遇缺德男租客　入住40日變賣5000元家電去旅遊

遼寧一男子租房40天左右，將屋內冰箱、電視機、洗衣機等家電全部賣掉，拉黑房東聯絡方式後去旅行。



內地《梨視頻》近日（4日）報道，遼寧瀋陽趙女士稱，自己在10月中旬時將房子租給一名男子，並為其配齊洗衣機等家電。12月2日左右，因工作人員抄水錶無法進入房間，趙女士聯繫該男子時發現自己已被拉黑。

進入房間查看後趙女士傻眼，曾配齊所有家電的房間早已空空如也，冰箱、電視機、空調、洗衣機全部不見。男子的日常物品亦收拾一空。而她在社交媒體上看到，11月時該男子就已買機票去深圳旅行。

據趙女士稱，月租和押金共1700元（人民幣，下同），但目前損失已超過5000元。而且該男子入住期間，還多次向趙女士借錢，每次都是幾十元不等；欠繳的水電費也由趙女士自己承擔。

趙女士非常不理解，為何能做出這等缺德違法的事。目前她已報警，準備起訴該男子。據律師介紹，該租客行為雖不構成盜竊罪，但已構成侵佔罪，房東可依法報警追究租客刑責。根據《治安管理處罰法》第49條規定，詐騙公私財務，情節較嚴重可處10-15日拘留，1000元罰款。

網民點睇：

本來租客想把房子賣了去旅遊！但是房東不同意！只能賣家電了！

牢房在等著他。

來廣州旅遊？疫情不封了呀！

這不是盜竊嗎？應該抓人了吧？

過年想在牢裡免費吃喝。

以前是房東坑房客，他扳回一城。

