曾封控逾60日　遼寧丹東再實行3天靜態管理　機場取消所有航班

與朝鮮隔江相望的遼寧丹東近日再現本土疫情，當局決定自今日（1日）起一連三日實行靜態管理，並取消丹東機場的所有航班。



遼寧丹東今日（1日）起一連三日實行靜態管理，並取消丹東機場的所有航班。（視覺中國）

遼寧丹東10月30日報告新增1宗本土感染，並在翌日的全員核酸篩查中又發現10宗陽性個案，而鑑於疫情發展形勢，當局決定包括振安區、振興區、元寶區、合作區、高新區在內的丹東市主城區全域，自2022年11月1日5時至2022年11月4日5時實行臨時靜態管理。

靜態管理期間，主城區範圍內所有人員按要求開展每日1次全員核酸檢測；暫停一切社會面活動，所有小區實行封閉管理；公眾娛樂休閒場所、人員聚集經營性場所、公共文化活動場所暫停營業；各類職業學校、中小學全面實行線上教學，幼兒園、各類校外培訓機構全部暫停線下培訓活動。

此外，主城區除重點物資和工業企業保障車輛、軍用車輛、警車、救護車、消防車及參與疫情防控工作的車輛可持證通行外，其他車輛禁止通行。主城區內外客運班線全部停運，巴士、出租車全部停運。快遞行業暫停營業。

丹東機場自即日起取消所有航班，航班恢復計劃將及時公布。（丹東發布）

值得注意的是，丹東機場亦自即日起取消所有航班，航班恢復計劃將及時公布。

與朝鮮僅隔一條鴨綠江的丹東，是中國最大的邊境城市，亦是中國沿邊重點開發開放試驗區、沿海開放城市，是連接朝鮮半島與中國及歐亞大陸的主要陸路通道，還是中國萬里長城最東端的起點和中國海岸線最北端的起點。

今年4月起，丹東就先後經歷了多波本土疫情，並一度封控管理超過60日。曾有網民於今年6月統計，受疫情影響，丹東的高鐵、速遞等服務停運逾90天。甚至有當地官員一度懷疑，丹東出現的病毒是由朝鮮順風飄來，還呼籲住在鴨綠江邊的居民南風天氣盡量不要開窗。