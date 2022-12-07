內地21歲網紅魚塘釣魚觸電亡　家屬向國家電網公司索償121萬元

內地21歲網紅2020年在魚塘釣魚時觸電身亡，其父母認為事發魚塘的高壓電線存在安全隱患，並以「觸電人身損害責任糾紛」為由，將國網吉林省電力有限公司長春供電公司告上法庭，並索償121多萬元（人民幣，下同），目前法院已受理此案。



據《紅星新聞》報道，在內地社交平台擁有逾600萬追蹤者的網紅「宏楠·五道口」本名段宏楠，出生於1999年，是家中獨生子。2020年9月7日，段宏楠和友人在吉林長春一個魚塘釣魚時意外觸電身亡。同行友人憶述事發經過時稱，段宏楠因觸電墮入魚塘，被打撈上來時已經沒了呼吸。

2020年9月8日長春市公安局寬城區分局向先鋒鄉派出所出具《非正常死亡戶口註銷通知單》載明：「段宏楠於2020年9月7日因意外觸電原因死亡」。2020年10月9日依安縣先鋒衛生院出具《居民死亡醫學證明書》載明：「段宏楠2020年9月7日觸電身亡」。

不過，段宏楠的母親程女士就對兒子的死因存疑，為得知死亡真相，她以「觸電人身損害責任糾紛」為由，將國網吉林省電力有限公司長春供電公司告上法庭。起訴文件顯示，造成段宏楠去世的事故，段宏楠不存在故意。索償金額包括死亡賠償金71餘萬元、精神撫慰金20萬元等，共計121多萬元。目前，長春市朝陽區人民法院已受理此案。

據《民法典》第1240條規定，從事高空、高壓、地下挖掘活動或者使用高速軌道運輸工具造成他人損害的，經營者應當承擔侵權責任。有律師表示，本事故中，段宏楠不存在故意，事故也不存在不可抗力；被告作為高壓線路的管理人，應當對段宏楠的死亡承擔全部賠償責任。