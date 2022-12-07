湖南桑植縣縣長公開喊話在外鄉親「回家過年」　網民：感動到哭了

過去3年，內地都提倡市民就地過年、過節，但湖南省張家界市桑植縣委副書記、縣長梁高武，日前就公開喊話在外鄉親「有錢無錢，回家過年」，瞬間火爆全網。



梁高武在片中稱，他代表縣委、縣政府，真誠祝願身在外地的鄉親們回家旅途順利，平安歸來。同時，他提醒返鄉人員需要提前做好返鄉報備，途中做好個人防護，抵桑植縣後主動配合查驗並遵守防疫政策，回家後建議5天內不走親訪友、不參加聚集性的活動、不進入公共場所及人員密集的地方。

新冠疫情爆發後，每逢農曆新年前，不少在外打工的勞務人員都會提前打聽「今年能回家過年嗎？」。過去3年，內地都提倡市民「就地過年」，但桑植縣公開表態讓鄉親們回家過年，無疑是為大家打下一支強心針，更能讓其他地方政府仿傚做法。

湖南省張家界市桑植縣委副書記、縣長梁高武，公開喊話在外鄉親「有錢無錢，回家過年」。（影片截圖）

隨着新冠病毒的重症率、死亡率減弱，內地11月初已公布進一步優化防控工作的二十條措施，包括不按行區域開展全員核酸檢測，加大「一刀切」、層層加碼整治力度，嚴禁隨意「靜默」等等。

近期，全國多地調整防疫措施，北京、上海、深圳等相繼宣布放寬核酸檢測要求，包括搭乘公共交通工具、進入公共場所時無需再查驗核酸檢測陰性證明。浙江麗水、杭州、寧波、溫州、台州、湖州、舟山宣布，自12月5日起不再開展常態化核酸檢測，實行「願檢盡檢」。

網民睇法：

這種時候方能看出溫度



真的有點想哭了



兩年內沒回家過年了，哭了



終於不是提倡就地過年了



歡迎回家過年，作為一個3年不曾回家的異鄉人，眼淚繃不住了



疫情三年，多次回家計劃被流掉了，希望今年可以毫無顧忌的回去



希望今年可以回去過年，不要隔離



躺平式防疫



別陽，陽了就變成惡意返鄉了



沒錢你發錢啊



沒錢回去會被看不起的



放7天，5天讓你別聚集，那我回去幹啥？



希望延長假期3天，給一個完整的不騰挪週末的假期，5天加兩個週末9的九天假！

