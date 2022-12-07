昆明一地要求民眾過年「非必要不返鄉」　各地政策不一遭網民抨擊

疫情三年，內地一直倡導「就地過年」，但隨著最近各地放寬防疫政策，「今年能不能回家？」成了民眾最關心的事情。

日前湖南桑植縣縣長一句「有錢無錢，回家過年」，感動全網。但昨日（６日）昆明一縣發布公告要求在外鄉親「非必要不返鄉」。



昆明富民縣昨晚發布一篇「致入（返）富人員的一封信」，內容讓身在外地的鄉親做好自我防護，莫讓親人擔憂。其中還要求「非必要不返鄉，未雨綢繆溝通好，以減少旅途中的感染風險」。

對於確需返鄉的，請群眾及時查詢昆明防疫政策、風險等級等信息，根據疫情實時變化和自身情況，合理做好行程規劃。返鄉後也要嚴於自律，不扎堆、不走親戚訪友，以及不參加聚會等聚集性活動，不進入飯店、商場等人群聚集性場所。

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昆明富民縣的這一封信跟湖南桑植縣形成明顯對比。除昆明富民縣外，雲南昭通永善縣、陸良縣，山東單縣，廣西合浦等多地也倡議「非必要不返鄉」。各地的政策不一引發網民聲討，「一個叫返鄉，一個叫不要回，到底要人怎麼樣？」。

網民睇法：

我們倡議非必要，請閉嘴。

廟小王八多。

縣長覺得你在給我添麻煩，都別回來，不需要經濟發展，你團聚與否也和我沒關係。

怎麼還各有各的說法？

不懂就問，什麼情況才符合必要返鄉？

非必要，別寫信。

和國家作對是吧？

我自己家，想回就回，現在官威都這麼大了？

