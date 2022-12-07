內地戲院陸續重開　《阿凡達2》可救市？近2千元票價嚇退網民

近期隨著各地優化疫情防控措施，多地戲院也陸續恢復營業。全國戲院營業率在一度跌破40%後，開始顯著回升。

《阿凡達2》即將於12月16日上映，或成為內地戲院開放後首部上映的荷里活大片。多地開啟預售，望緩解此前票房低帶來的經營壓力。



近一周以來，廣州、鄭州、瀋陽等多個城市發布公告，戲院將在落實各項疫情防控措施的基礎上，有序開放。

據內地貓眼、燈塔平台數據顯示， 12月4日，全國實現票房2833萬元（人民幣，下同），當天全國共有營業戲院5822家，戲院營業率已逐步回升至約47%。全國共有7個省份戲院營業率超過70%，包括廣東、海南、浙江等。其中，浙江戲院營業率最高，達到82%，共有營業戲院671家。

《阿凡達2》或成戲院救命稻草

即將於12月16日上映的《阿凡達2》備受關注，有內地電影業者稱，這部影片的上映也許能夠拯救持續低迷的票房困境。影片在貓眼平台的「想看」人數已攀升至120萬人，遠遠超出《流浪地球2》的46萬。

多地戲院也已開啟預售，但部分城市的票價卻令觀眾咋舌。上海有戲院的票價近2千元，深圳部分戲院為450元左右，成都、北京維持在100元上下。但濟南、合肥等城市票價合理，並無太大變動。據貓眼專業數據，截止7日下午2時，《阿凡達2》內地戲院平均票價71.8元。

多地影院已開啟《阿凡達2》16日預售，但部分城市票價卻令觀眾咋舌。

面對超高票價，有網民表示，理解戲院大半年來收入低迷，想藉此「收割一波」，但三年來老百姓口袋中也無「餘糧」，太貴了就等便宜再看。

網民點睇：

割有錢人的韭菜，挺好。

就問你嚇不嚇人？

窮瘋了都，可韭菜家裏也沒餘糧啊！

這個票價，我準備看盜版。

要是這個票價，那對不起了支持不起。影院留著自己看吧。

