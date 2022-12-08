河南女子為父伸冤反被警方帶走調查　網民：實名舉報犯了甚麼罪？

日前河南開封一位名叫「葉冰艷」的女孩手持身份證，拍影片哭訴其父親在2021年被多人毆打致死。 有傳她本人在網絡求助後被七八名男子帶走失聯，引發網民關注。

昨晚（7日），開封杞縣公安局回應稱，「當事人在公安局，涉嫌違法犯罪，正在處理調查。」



葉冰艷在影片中細述，父親在2021年6月28日因與當地3名「村霸」發生口角被毆打致死。事後調取監控發現，3人手段暴力殘忍，招招取人性命。當地警方在2021年7月曾通報此事，表示已拘留2名行兇者。但據葉冰艷稱，兇手很快就被釋放，至今逍遙法外。

一年多來，葉女和母親一直四處躲避，同時堅持申訴，通過網絡陳情。12月6日，一張「尋人啟事」在網絡出現，顯示她發完舉報影片後就被七八名男子奪走手機，強行帶走，與家人失聯。

近兩日事件頻繁登上微博熱榜，媒體、網民紛紛轉載，要求當地徹查事件。12月7日，當地鄉政府表示，「派出所已立案調查，現在也很重視」；當晚當地公安局一名工作人員透露女孩行蹤稱，當事人在公安局，因其涉嫌違法犯罪，正處理調查。

有媒體提出幾處疑點，「為何打人致死卻能獲釋放？」以及據《公安機關執法公開規定》，刑事案件的立案審查等程序都應當向被害家屬公開，但為何當地警方不告知家屬詳細事項。網民亦促警方回答，「實名舉報犯了甚麼罪？」

網民睇法：

是她涉嫌犯罪了？那她父親怎麼去世的查清楚了嗎？

把提出問題的人解決了，問題就解決了？

看來不是失聯，是被抓了……

從去年６月到現在，一年半了還沒搞明白。

如果女孩不曝光，此案可能不了了之了。

人人健康碼的時代，找不到人一定有問題。

事情在網上鬧大了，不得不重視。

