北理大前副校長視像會議突被女博士親臉頰　遭校方免職中科院停權

中國科學院院士、北京理工大學前副校長方岱寧，7月以視像形式參加一個學術研討會時，突然被一名年輕女子親吻其臉頰．有傳涉事女子為該校博士後。北京理工大學隨後啟動調查。



北京理工大學12月7日發聲明稱，經查核，方岱寧因行為失範，學校決定免去方岱寧的校學術委員會主任、校務委員會副主任職務，停止其研究生招生資格。中國科學院學部隨後宣布，對院士失範行為零容忍，停止方岱寧部分院士權利。



方岱寧曾任北京理工大學副校長。（微信公眾號＠后海先聲）

網傳圖片顯示，當時正舉行「促進力學學科發展」的網絡研討會，方岱寧與會，突然一名身穿藍色衣服的年輕女子走到他身邊，並多次親吻其臉頰。方岱寧示意後，涉事女子才驚覺自己入鏡，隨即轉身離開，留下方岱寧一面無奈。

方岱寧參加網絡研討會時，突然被一名年輕女子親吻臉頰。（微博）

據了解，藍衣女子更被人起底是該校的李立明博士，北京理工大學先進結果技術研究院的研究團隊人員。

北京理工大學10月10日凌晨發表聲明稱，事件引發輿論關注，校方高度重視，已第一時間啟動調查，12月7日校方稱經查核，方岱寧因行為失範，學校決定免去方岱寧的校學術委員會主任、校務委員會副主任職務，停止其研究生招生資格。

中國科學院學部隨後宣布，對院士失範行為零容忍，停止方岱寧參加院士會議等學部組織的學術活動；推薦和選舉院士、外籍院士；選舉和被選舉成為學部常設領導機構成員等權利。是少見的中科院處分院士的「失範行為」。

公開資料顯示，方岱寧現年64歲，曾任清華大學工程力學系副教授、教授，北京大學講席教授、工學院副院長；2013年，他當選為中國科學院院士；2015年起，任北京理工大學教授；2015年至2018年11月任北京理工大學副校長；2022年，當選為美國國家工程院外籍院士。