山東36歲染疫孕婦順利誕下雙胞胎　兩新生兒核酸陰性產婦即將轉陰

山東煙台一名36歲染疫孕婦，12月2日進行剖腹產手術。由於手術過程中，空氣、氣溶膠等擴散、羊水噴濺、血液污染等都可能導致醫護人員感染新冠病毒，且層層防護的裝備也進一步加大了手術的不便。

手術過程情況一度十分危急，所幸最終母子平安，兩名男嬰核酸檢測呈現陰性，孕婦也即將轉陰。



據《齊魯晚報》報道，11月30日，煙台市奇山醫院收治一位感染新冠病毒的高危孕婦李女士（化名），醫療團隊進入隔離病房對該她進行檢查期間，發現她出現發熱、宮縮加快、腹痛等症狀，胎心持續在每分鐘160到170次。再加上產婦有完全性前置胎盤、雙胎、第一次生產時大出血和新冠感染的諸多症狀，情況一度十分危急。

經過院方討論和研判，決定對李女士進行剖宮產手術。醫護人員在手術過程中，術中空氣、氣溶膠擴散、血液污染、羊水噴濺等高風險因素都極易讓醫護人員感染到新冠病毒，但全體專家克服層層防護帶來的不便以及被感染的風險，一切都在緊張而有序地進行中。

新生兒在接受監護 （圖源：齊魯晚報）

在現場專家團隊沉著冷靜的操作和密切配合的努力下，麻醉、切口，手術過程有驚無險、有條不紊地進行。最終，下午5時4分，李女士（化名）順利誕下兩名男嬰。

經檢測，兩名男嬰的核酸為陰性。但因為是早產兒又為避免交叉感染，嬰兒和母親被安置到了不同的病房，由煙台毓璜頂醫院新生兒科的幾名醫護人員組成孩子們的「臨時媽媽團」，為兩個新生兒提供24小時的精細化、全方位的暖心守護。

據了解，「臨時媽媽團」包辦餵奶、換尿布、洗衣服、擦洗身體等這些事情。為了做好防護工作，她們更須穿著厚厚的防護服，帶上護目鏡，衣服被汗水浸濕也沒有任何抱怨。

12月10日，兩名男嬰順利結束隔離轉院繼續接受監護，而產婦的情況也在逐漸好轉，CT值不斷上升，即將轉陰。