福建本輪疫情首名染疫產婦分娩　嬰兒14次核酸皆陰性順利出院

今日（10日），福建本輪疫情首名順利生產的新冠感染產婦分娩的女嬰安安順利出院。



據《新京報》報道， 3月27日，新冠感染者王女士經剖宮產手術平安誕下一名3.3公斤女嬰。該名嬰兒核酸初篩陰性，從入院至出院14次核酸檢測均為陰性。根據新生兒新型冠狀病毒防控指南，嬰兒達到出院標準，目前已順利出院。

女嬰安安順利出院。（新京報）

對於孕婦會不會將新冠病毒傳給胎兒或初生嬰兒，世界衛生組織曾指出，嬰兒在子宮內或出生時感染病毒的可能性存在，但非常罕見，而大多數嬰兒都不會患上新冠肺炎，那些出現症狀的嬰兒則往往很快康復。

世衛指，嬰兒出生後可能被感染，感染者和其他看護人採取一切預防措施來降低將病毒傳給嬰兒的風險是非常重要的。即使母親被確診或懷疑患有新冠肺炎，仍然可以對嬰兒進行母乳親餵，因母乳親餵的諸多好處大大超過與新冠肺炎相關的傳播和疾病的潛在風險。

據福建省衛健委辦公室今日通報，昨日（10日），福建省新增9宗本地確診個案和9宗本土無症狀感染者；自3月13日以來，福建省累計報告1238宗本地確診個案，目前住院269例，無死亡病例；現有913宗本土無症狀感染者尚在接受集中隔離醫學觀察。