胡潤女企業家榜：碧桂園楊惠妍續成中國女首富　惟財富縮水過千億

胡潤研究院近日發布《2022紅顏會·胡潤女企業家榜》，列出今年胡潤百富榜上前50名女企業家，財富計算的截止日期為今年9月15日。碧桂園集團創辦人楊國強的二女兒、現年41歲的楊惠妍雖然財富縮水1100億元（人民幣．下同），但仍位列榜首。



據顯示，在今年胡潤百富榜上，女企業家佔比從去年的26%上升至26.7%，其中六成屬白手起家。前50名中國女企業家總財富1.5萬億元，比去年下降20%，是胡潤百富榜前50名中國男企業家總財富的四分之一。胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，上榜女企業家的平均財富達294億元，比去年下降20%多，惟與三年前，即疫情前相比，則仍然上漲了10%。

值得一提的是，《胡潤女企業家榜》前十名中，有五人皆有房地產行業背景，她們為碧桂園的楊惠妍、龍湖吳亞軍、新鴻基鄺肖卿、富華的陳麗華、華熙國際的趙燕。當中，楊惠妍以750億元位列榜首，第十次成為中國女首富；58歲的吳亞軍財富縮水23%，但仍能以735億元保持第二，蟬聯中國白手起家女首富。

至於新上榜者則有貝殼創始人左暉的妻子朱艷，及圓通速遞53歲的張小娟，前者以425億元首次登榜，排名第11位，後者則以205億元的財富新上榜，排名第31位。胡潤研究院表示，上榜女企業家們財富增長的減速，不計新人的話，前50名中僅4人財富比去年有所增長，增長總和為335億元。

就行業而言，第一仍為房地產，人數佔比達17%，但能源以10%超過大健康，首次成為上榜女企業家第二大財富來源，金屬與礦、食品與飲料、消費品分別以7%並列第三。就城市而言，北京繼續成為女企業家首選居住城市，有8人，深圳和香港並列第二，各有5位。而住在粵港澳大灣區的共有17人，住在國外的則有4人，其中美國2人，新加坡和英國各1人。