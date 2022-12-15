深圳女購藥遇「層層加碼」售價貼3層漲20元　網民：國難財好賺

隨著內地防疫措施放寬，藥品漲價、斷貨、捆綁銷售等亂象層出不窮。昨日（14日）廣東深圳一名女士在藥店購買退燒藥時發現，藥盒上「層層加價」疊加貼了3層價簽，翻倍上漲。



據《沸點視頻》報道，深圳女子到藥店購買退燒藥，但因缺貨藥店給了她用於鎮痛消炎的藥物「雙氯芬酸鈉」，藥盒上貼了三層價簽，撕開來看，15元（人民幣，下同）到25元，再到35元，每次漲10元。該女子稱，她詢問了另一家藥店，同樣的藥物賣18元，而自己翻倍購買「有點誇張」。

深圳一名女子購買退燒藥，發現售價被貼3層標籤，由最開始15元漲至35元。（沸點視頻）

昨日國務院聯防聯控新聞發布會上，工信部表示，努力緩解買藥困難問題。「千方百計推動企業迅速穩產達產，擴能擴產，加大重點藥物市場供給，引導合理有序精準投放，努力緩解買藥難的問題。」在「新十條」發布初期，各地市場監督局也表示，將嚴厲打擊借防疫之机囤积居奇、哄抬物价等违法行为；多家藥商保證「不涨价、不停工，全力稳生产、保供应。」

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但是藥店趁機漲價、捆綁銷售的問題卻愈演愈烈，引發內地網絡熱烈討論。有網民稱，不論是提價，抑或是「藥品聯名」，根本都是「發國難財」。

網民討論▼

「從初期口罩漲價，到現在藥品漲價，疫情三年，藥店真是賺的盆滿缽滿。」

「口罩都從30多飛到140了，誰管呢？」

「我真的覺得國家甚麼都沒管！疫情之間賣高價菜不管、核酸張珊珊不管、藥店高價藥也不管。真不知道在幹什麼！」

「都喜歡發國難財，中國人專坑中國人」

「舉報呀！昨天不是還有個抗原漲價罰20萬的嗎？」

