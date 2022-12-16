世界盃｜義烏指數再現？商家接阿根廷三星球衣訂單　網民侃穩奪冠

卡塔爾世界盃臨近尾聲，決賽將在周日（18日）上演，大力神盃的得主將在阿根廷及衛冕的法國之中產生。正當兩隊球迷屏氣斂息，等待周末到來，遠在中國浙江、被稱為「全球最大的小商品批發市場」的義烏再次受到關注，因有商家周四（15日）透露已接到了阿根廷奪冠的「三星」球衣的訂單。由於有過預測美國大選結果的先例，不少網民紛紛調侃道「阿根廷奪冠穩了」。



據影片顯示，「三星」阿根廷球衣中，每顆星下面還印著1978、1986、2022的字樣，其中1978年和1986年均為阿根廷世界盃奪冠年份。據涉事義烏市丹娜絲進出口有限公司負責人溫從見介紹，其為一位阿根廷老客戶定制的紀念款，總數不多，只做了2000多件。他透露，其實雙方一直有生意合作，在阿根廷戰勝克羅地亞闖入決賽後，對方才提出想做一些紀念球衣。

不少網友們調侃「來自東方的神秘力量」又要預測世界盃冠軍，不過情況也許與網民們所想的有出入。溫從見表示，客戶為支持愛隊算拼了一把，目前已經支付了40%的訂金，一旦阿根廷奪冠，他就會直接把球衣送到機場寄出，對方還多支付50%的貨款當通宵加班費。可是，一旦奪冠夢碎，球衣就不用寄了，「我可以自己處理掉，損失的錢也不多」。

溫從見又指，其實所謂「義烏指數」並沒有外界說得那麼神，他舉例，巴西人口總數多，而阿根廷球迷基數多，與那些幾百萬人口的小國相比，銷售數量肯定是有差距的。12月12日，阿根廷與克羅地亞開賽前，阿根廷球衣銷量就遙遙領先克羅地亞，而縱觀整屆賽事，截至12月7日，公司共售出近200萬件球衣，巴西、阿根廷、法國和英格蘭球衣佔據銷量前四名。

最後，對於決賽立場，從小就喜歡足球的溫從見表示，他會支持阿根廷，「如果阿根廷奪冠的話，我們的訂單可能會是法國奪冠的兩倍甚至三倍」。

網民點睇：

冠軍已經內部定了，是嗎？

法國隊也有的好吧，別帶節奏

沒有意外的話，法國的訂單也到了

誰下單印誰的，管它最後誰贏，義烏都賺了

所以資本的眼光有多長就知道了

三顆星，贏了代表奪冠，輸了代表紀念諸神黃昏之戰。怎麼搞都有噱頭

