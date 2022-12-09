世界盃｜26歲球迷熬夜睇波中風倒地　45歲男長時間盯屏幕得乾眼症

卡達世界盃8強賽，今（9）日晚間11時巴西將對戰克羅埃西亞，球迷十分期待。不過因為時差關係，許多球迷因熬夜看球忽視身體健康。



據內媒報道，湖南長沙26歲男子熬夜看球後隔天發現左側身體麻木，就醫後被驗出急性期缺血性中風，差點喪命。廣西南寧20歲的男生在看球時突然倒地，送醫得知是中風。此外，也有球迷熬夜看球，隔天視力模糊診斷出得「乾眼症」。，



台媒《ETtoday東森新聞雲》綜合內媒資訊報道，小衛（化名）4日晚間熬夜看世界盃球賽，隔天醒來後發現左側肢體乏力、麻木，他一開始沒太在意，後來發現症狀越來越嚴重，急忙就醫。

醫院斷層掃描結果顯示，小衛右側大腦中出現動脈栓塞。醫師判定是急性腦梗死（急性期缺血性中風」；小衛需立即進行介入手術恢復顱內血流通暢，否則將出現大面積腦梗死導致癱瘓，甚至危及生命。

後醫師緊急為小衛進行右側大腦中動脈支架取血栓術，手術順利完成。小衛現正進行積極進行腦梗死康復治療。

世界盃進入8強賽，無法親自到訪卡塔爾的球迷只能盯著螢幕看球。（Getty Images）

此外．廣西南寧20歲小浩熬夜看球時，突然無法說話，右側手腳無法活動，因無法支撐自己的身體而跌倒在地，就醫後初步診斷小浩中風。由於診治及時，小浩的言語功能和肢體活動能力都得到了恢復，目前他已經出院，正處於康復期。

醫生提醒，長期熬夜看球會導致血管收縮異常，誘發心腦血管疾病的主要因素之一。「很多人看完球賽後，由於情緒激動，不容易一下子入睡，導致睡眠時間更加不足。」

心內科醫生劉靜然提醒，特別是一些有基礎性疾病的患者，當出現心臟不適的時候，可舌下含服硝酸甘油片或速效救心丸等藥物，對緩解病情有一定幫助。

世界盃是足球迷四年一度的盛事，圖為美國與荷蘭球迷在場內為愛隊打氣。（Getty Images）

另外，熬夜看球時應該儘量少吃燒烤、啤酒等刺激性食物，可以選擇熱牛奶、粥等不會給腸胃增加過度負擔的食物，白天應及時補充睡眠，加強休息。

《寧波晚報》報道，45歲劉先生自世界盃開賽後，只要是自己喜歡的球隊比賽，他場場不落。某日，劉先生起床後感覺眼睛睜不大開，看東西也模糊了，出門後風一吹就流眼淚，他趕緊到鎮海區龍賽醫療集團龍賽院區眼科尋求醫生幫助。

鮑豔瓊醫生判斷，劉先生可能得了乾眼症。她指出，「看球時由於長時間盯著電子屏，眨眼次數減少，可能出現眼紅、眼痛、灼燒感等乾眼症症狀。所以看球也要記得中場休息，每隔一段時間讓眼睛休息幾分鐘，可以有效緩解視疲勞。」

鮑醫生也建議，看球時周圍的光線不要太暗，眼睛不太舒服時可以做一些眼部按摩，或者用毛巾熱敷一下。

此外，亦有醫生提醒，連續熬夜看球或者身心疲憊、精神緊張的時候，可能誘發突發性耳聾。突發性耳聾部分人可以自癒，部分人需要通過治療恢復，如果不及時就醫，就有可能出現永久性的聽力下降。