《阿凡達：水之道》最徹底3D電影奇幻水世界沉浸式享受｜何故專欄

撰文：何故
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《阿凡達：水之道》（Avatar：The Way Of Water），畫面壯麗悅目，令人嘆為觀止，視覺效果和故事創意都更勝第一集，占士金馬倫成功超越自我，挑戰電影藝術的新高峰！最有趣是巧妙地呼應《鐵達尼》！一定要睇3D版！最理想當然是IMAX 3D版！

《阿凡達：水之道》電影海報

《阿凡達：水之道》顛覆了大家對3D電影的認知，占士金馬倫不愧是特技大師，13年前的《阿凡達》已經重新定義了3D電影，今次《阿凡達：水之道》絕對是有史以來將3D技術用得最徹底和完美的電影，讓大家彷彿真的置身在那個奇幻水世界，充滿了沉浸式的享受。

《阿凡達：水之道》電影劇照

《阿凡達：水之道》作為史詩式科幻電影系列，繼續上集在潘朵拉星的「英雄旅程」，卻不只是主角Jake（山姆沃辛頓 飾）一人在冒險，而是他一家六口的蛻變過程。《阿凡達：水之道》的背景設定在上集的十多年後，Jake已經成家立室，他和妻子Neytiri及四名子女所面臨的困難，他們為了互相守護而努力，也為了存活而戰鬥，各有成長卻也承受了不同的悲劇。某程度上，這兩集《阿凡達》在結構上可以跟元祖《星球大戰》三部曲相題並論，如果上集是《新的希望》，今集上半段就像是《帝國反擊戰》，後半段就好比《武士復仇記》。

《阿凡達：水之道》電影劇照

《阿凡達：水之道》延伸《阿凡達》的世界觀，同樣以「轉化」（Transform）為主題，卻創造出一個全新的水世界。上集Jake本來是受傷後以輪椅代步的前海軍隊員，他透過「阿凡達」（Avatar）由人類轉變成為納美人（Na'vi），由失敗者變身部族英雄；今集Jake本來是森林部落Omatikaya的領袖，一家卻因為逃避仇家Colonel Miles Quaritch的追殺而來到海洋部落Metkayina，英雄落難，寄人蘺下，一家人由「森林人」轉變成為「海洋人」，一同學習「水之道」（水之呼吸）。有趣的是，上集以Colonel Miles Quaritch為首，一眾已被殺死的人類士兵，竟然透過「阿凡達」重生，他們為了完成追殺Jake的任務，需要學習成為納美人。更有趣的是，本片的父母都是由子女教導他們如何適應新環境，相信不少已移民的家長應該很有共識。

《阿凡達：水之道》電影劇照

《阿凡達：水之道》的劇本並非最大賣點，雖然有點牽強和老套，但成功為了3D效果而服務，讓觀眾可以從不同的角度去欣賞這個美輪美奐、比真實更真實的完美水世界。《阿凡達：水之道》加添了親情和青少年成長的內容，亦比上集更強調人類和大自然萬物共存的訊息，擴闊了觀眾層面。上集人類入侵潘朵拉星球是為了礦產資源，今集卻是為了獵殺擁有高智慧的塔鯨（也是Metkayina族人的心靈兄弟姊妹），更詳細地描寫人類傷害其他生物的過程和報應，極具教育意義。

《阿凡達：水之道》電影劇照

《阿凡達：水之道》和第三集一同拍攝，第三集已定於2024年12月20日在美國上映，第四集和第五集則暫定於2026年12月28日及2028年12月22日在美國上映。占士金馬倫將會為我們再帶什麼驚喜？拭目以待。

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。

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