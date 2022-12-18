世界盃｜內地球迷訂購「三星球衣」支持阿根廷！國家隊：侵權

卡塔爾世界盃決賽阿根廷對戰法國將在今（18日）晚上演，被稱為「全球最大的小商品批發市場」的浙江義烏有商家發影片透露已接到阿根廷奪冠的「三星」紀念球衣訂單，訂購的客戶更稱如果阿根廷沒有奪冠就不用寄給他，引發熱議。



17日「阿根廷國家足球隊」官方微博則發聲明稱，上述影片涉及的商品均為違法侵權產品。也有內地球迷稱期待阿根廷今晚奪冠，出官方版本的紀念球衣。



據影片顯示，「三星」阿根廷球衣中，每顆星下面還印著1978、1986、2022的字樣，其中1978年和1986年均為阿根廷世界盃奪冠年份。

據涉事義烏市丹娜絲進出口有限公司負責人溫從見介紹，其為一位阿根廷老客戶定製的紀念款，總數不多，只做了2000多件。他透露，其實雙方一直有生意合作，在阿根廷戰勝克羅地亞闖入決賽後，對方才提出想做一些紀念球衣。

溫從見表示，客戶為支持愛隊算拼了一把，目前已經支付了40%的訂金，一旦阿根廷奪冠，他就會直接把球衣送到機場寄出，對方還多支付50%的貨款當通宵加班費。可是，一旦奪冠夢碎，球衣就不用寄了，「我可以自己處理掉，損失的錢也不多」。

對於球迷的熱情行為，微博官方認證的「阿根廷國家隊」則發文稱。未來產品規劃請關注官方帳號，並稱「針對違法侵權行為，國家隊法務團隊將進行維權工作，維護中國數千萬阿根廷球迷的權益。」

網民點睇：

拒絕盜版！祝福阿根廷今晚勝利！

如果今晚奪冠，拜託出官方產品！打擊義烏盜版。

不會買盜版，只求正版便宜一點和買得到就行！

中國製造很牛，但中國仿造更牛。正所謂道高一尺，魔高一丈。



義烏指數：巴西阿根廷球迷多

據了解，由於義烏是「全球最大的小商品批發市場」，可以從訂單預測候選人人氣，曾成功「預測」美國大選。

但溫從見指出，其實所謂「義烏指數」並沒有外界說得那麼神，他舉例，巴西人口總數多，而阿根廷球迷基數多，與那些幾百萬人口的小國相比，銷售數量肯定是有差距的。

12月12日，阿根廷與克羅地亞開賽前，阿根廷球衣銷量就遙遙領先克羅地亞，而縱觀整屆賽事，截至12月7日，公司共售出近200萬件球衣，巴西、阿根廷、法國和英格蘭球衣佔據銷量前四名。