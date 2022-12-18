KN95口罩價格暴升漲幅達648.9%　如何避免買到「三無產品」？

今日（18日），「KN95口罩價格暴漲9天漲價六倍」的話題衝上微博熱搜榜，引發大量關注。

近期內地相關政策調整，疫情狀況有所反覆，口罩供不應求。《第一財經》消息，原本售價約1元（人民幣，下同）的KN95口罩，現時漲價到5至6元，甚至有地區口罩漲幅高達648.9%，令不少民眾擔憂。

各地監管部門表示，將積極出台相關措施平抑口罩物價，緩解物資緊張局面。相關部門同時提醒廣大市民，不是所有口罩都有防疫效果，要通過正規渠道購買口罩，避免買到「三無產品」。



《澎湃新聞》報道，浙江諸暨市市場監管局上周五（16日）立案查處一家涉嫌哄抬口罩價格的商家。該商家9天內將其所售的KN95（非醫用）口罩從18.68元／包，漲價至139.90元／包，漲幅達驚人比例648.9%。至被查獲時，這款口罩已經售出7000多包。

《第一財經》消息，最近內地疫情來勢洶洶，不少市民為加強自我防護選擇購買防護性能更強的KN95口罩，市場上不少口罩價格出現多次上漲，依然供不應求。不少市民等待團購、隨時搶購也難以買到口罩。

一些電商平台的N95口罩售價按照規格有275元/50個，或者470元/100個不等，一些團購平台的價格已經賣到70元/10個。而在此輪漲價之前，一個KN95口罩的正常進價約為0.65元，售價則為1元左右。

KN95口罩。（視覺中國）

在內地媒體的留言版上，也有不少網民積極討論，「口罩問題還不是最嚴重的，退燒藥，體溫計，全部缺貨」、「對防疫物資、藥品的供應、價格管控等盡快立法是解決問題的根本出路」、「適當漲價合乎情理，這樣亂漲價你們的良心哪裏去了？」也有不少網民表示買到了防疫物資，但遲遲等不到發貨。

12月9日，國家市場監管總局曾發布《關於涉疫物資價格和競爭秩序提醒告誡書》，對涉疫物資生產經營者提出「九不得」紅線：不得違反誠實信用和公平合理原則、不得違反明碼標價規定、不得哄抬價格、不得價格欺詐、不得串通漲價、不得價格歧視、不得虛假宣傳、不得仿冒混淆、不得商業詆毀。

同時，各級市場監管部門也在積極出台各種措施平抑防疫物資價格，加強執法檢查，依法查處各類違法行為。對情節惡劣的違法行為將依法從重處罰並公開曝光，堅決杜絕發「疫情財」的不良行為。而多家口罩上市公司均對目前短期內激增的市場需求保持理性的客觀認知，認為當前激增的市場需求僅是短期內的需求，預計明年春季過後將會走向平穩。

不是所有口罩都有防疫效果

口罩供不應求，但不是所有口罩都有防疫效果。口罩市場的魚龍混雜，如何避免買到「三無產品」，保護自己和家人的安全健康？

《央視新聞》提醒，「判斷一個口罩是否具有防疫功能最關鍵的一點是看編碼。真正能達到防疫要求的只有這五種編碼：醫用防護口罩（GB19083-2010），醫用外科口罩（YY0469-2011），一次性使用醫用口罩（YY/T 0969-2013），日常防護型口罩（GB/T 32610-2016），兒童口罩（GB/T 38880-2020）。沒有標註以上編碼的口罩都沒有達到防疫標準。」

KN95口罩示意圖。（Smart Air）

當然，市民也可以通過最簡便直接的方法檢查自己的KN95口罩是否可靠。首先，口罩鼻樑處的金屬片是否固定在口罩上？彎曲幾下容易折斷嗎？其次，口罩兩側連接的部分是否容易脫落？輕輕拉扯時會容易「破口而出」？最後，口罩繩連接口罩的地方是否較薄？拉扯時口罩繩容易斷開嗎？

若密封條、鼻架或口罩繩容易斷裂，則可能表明口罩的質量較低，最好及時更換。