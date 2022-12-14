中國足球失去地產商這一年

卡塔爾世界盃已進入激烈的半決賽角逐，亞洲球隊再次無緣4強，每當球迷們對於日韓球隊淘汰或惋惜、或嘲諷時，心裡總不免會想起國足。



本文原載《觀察者網》，《香港01》獲授權全文轉載。



自2021年秋季以來，伴隨著中超足球俱樂部最大的金主行業房地產的沒落，與房企羈絆多年的中國足球也正經歷一場蛻變。

實際上，目前中超新賽季18支隊伍中，只有由國企主導的上海海港、山東泰山、成都蓉城等少數幾家平穩運營，其餘俱樂部均存在資金緊張、欠薪問題。

這十年間，地產商帶著資金、場地進入足球領域，重金招募中外球員、教練，追求在最短時間內打出影響力，這成為了俱樂部們慣用的模式。

如今地產商們普遍自身難保，盛行十餘年的中國足球「金元時代」終於落幕，曾經的榮辱，彷若一夜間變成了一地雞毛。

重金砸成就

很長一段時間來，說起國足和地產商，這兩個因為足球俱樂部深度捆綁的群體，國人態度出奇一致的又愛又恨。

從2010到2020這黃金10年，16支中超球隊中15支的股東是房企。

如廣州恒大、綠地申花、河南建業、萬達的大連人、富力的廣州城、華夏幸福的河北隊等，在一代球迷的記憶中，幾乎是一體的。

彼時的地產商與國足，稱得上相互成就。

如最早投資足球的河南建業，從1994年決定投資足球隊，至今已經近30年歷史，胡葆森對於足球的投資與熱愛絲毫不輸房地產，建業足球隊也曾經一度成為中超乃至亞冠賽場上的強隊。

再如以豪氣著稱的廣州恒大，許家印自2010年收購廣州足球俱樂部起，短短十餘年間不計成本、狂擲約150億元（人民幣．下同），想要打造一支「夢之隊」。

廣州恒大於2013年首奪亞冠獎盃。（新浪）

儘管槽點十足，但不可否認的是，廣州恒大足球隊的兩次亞冠冠軍與其背後強大資本加持密不可分。

而事實上，地產商之所以熱衷於足球，除了老闆個人愛好之外，更大的因素在於足球這項競技運動自身魅力所帶來的商業價值。

就如世界盃、歐冠等全球頂級賽事，作為品牌傳播的高效催化劑，其商業價值從來不會被低估。

像中超、亞冠等大賽的贊助，對於中國企業展示品牌形象、提升知名度和未來發展空間的意義不言而喻。

特別是2010年前後，正是國內房地產快速崛起的年代，地方性房企本土競爭壓力巨大，同時也有部分房企在本土發展遇到瓶頸，急於進行全國性擴張。

舉個例子，恒大甚至甘願支付天價違約金，私自用「恒大人壽」替換「東風日產」的胸前廣告位；此前還出價800萬元回購一場賽事胸前廣告，用於「恒大糧油」的推廣。

18支中超球隊中仍有16支由房企在背後支持。（觀察者網）

及至2022年，天眼查股權關係顯示，18支中超球隊中仍有16支由房企在背後支持，除了上海海港、山東泰山、成都蓉城、梅州客家、浙江隊之外，其餘13支均或多或少爆發欠薪消息。

賠本賺吆喝

時移事易，現如今支撐起中超聯賽半壁江山的地產富豪們，備感落寞。除了王健林的萬達在前幾年重金砸入世界盃，成為FIFA官方指定的最大中國贊助商之外，其餘大多都已無暇顧及足球。

根據新華社消息，今年2月16日，廣州恒大送上球員集體降薪的公告，主力降薪近90%。與此同時，還跟五名高薪引進的歸化球員解約。

原本按照許家印的設想，2022年是其圓夢的一年。按照計劃，廣州恒大足球場將建成世界第一球場；斥數十億巨資歸化的球員，也能夠一圓中國足球的世界盃夢。

但如今一切都都倒在了2021年秋天，此後恒大足球場被退地、易主廣州城投，大批歸化球員集體解約，許家印早已無暇顧及曾經的足球夢。

當恒大危機持續發酵，這塊房地產最大的多米諾骨牌倒下，一個又一個房企出現違約，各大球隊也紛紛上演「討薪」行動。

《足球報》甚至發文直言，「欠薪已成為中國足球的核心矛盾」。

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在11月23日，中國足協公開發布的處罰通知中，因為欠薪多支球隊被扣除6個聯賽積分，其中就包括了中超球隊上海申花、武漢長江和河北隊。彼時已經0分的河北隊，被再次扣分後為-6分。

而細究起來，即便「萬達文旅」一如既往出現在世界盃賽場上，也只是一場「美麗的誤會」，並非出自本心。

2017年王健林將旗下13個文旅項目的91%股權，以438.44億元賣給了融創，77家酒店以199.06億元賣給了富力。這筆637.5億元的交易，成為中國房地產行業史上最大的併購交易。

現如今，原本的萬達文旅絕大部分項目早已散落融創等其他不相關的企業之手，萬達的業務重心聚焦在商業地產運營等輕資產方面。

只不過在此之前的2016年3月，萬達與國際足聯合同有效期為15年，即擁有2016至2030國際足聯頂級贊助權益。

為了這15年，萬達出價不菲。英國數據公司Global Data數據顯示，在今年的卡塔爾世界盃上，中國企業成為本屆世界盃最大贊助商，為卡塔爾世界盃贊助了共13.95億美元，超過了美國的11億美元。

其中，萬達集團預計15年內為世界盃投入8.5億美元（約合人民幣60億元），將贊助未來四屆世界盃賽事，平均每屆贊助超2億美元。

王健林的萬達近年重金砸入世界盃。（資料圖片）

曾經滄海難為水

目前來看，廣州的兩家房企俱樂部，富力張力和恒大許家印兩大投資人的選擇截然不同：富力很可能全面退出廣州城的運營，而恒大卻決定獨自繼續運營俱樂部。

當年引領了金元足球的恒大，如今不得不選擇用「跳水式」低薪來應對新賽季，1500萬一年的運營費用不是全部給一線隊用，包括足校青訓在內的全部費用也都在其中。

河北隊曾經也是金元足球的參與者，曾經的巨星拉維奇近期還在回味在河北華夏幸福的美妙時光，全然不知給了他豐厚薪資的這支球隊已經在困境中堅守了兩個賽季，目前仍舊沒能等來股改。

此前河北隊被曝，因無力支付水電費做出停工休假決定，全體員工聯名表態要無償工作，目前正打算湊11名隊員低成本參加中超聯賽，頗有幾分悲壯。

據相關媒體報導，綠地集團投資的上海申花也存在不少的欠薪，球隊也早已在吳金貴指導的帶領下開啟了冬訓，俱樂部也希望通過平等對話和談判來完成對球隊的瘦身和對球員的降薪，只是目前進展緩慢。

如果無法完成內在減負，俱樂部有極大可能在2022賽季全華班出戰，而無法引進外援。

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其他數家房企俱樂部也都在變革中。如欠薪中的深圳隊提前結束了海南集訓，公開原因是李章洙的魔鬼訓練和隊員自報有傷，但球員也有討薪意圖。

事實上，除了已經完成股改的河南嵩山龍門，北京國安應該是其餘房企俱樂部中最平靜的一家，雖然也存在欠薪，但俱樂部早早確定了主教練，並開始了引援工作，從租借梅米舍維奇可以看出，國安引援的標準並不高，新賽季已經大大壓縮了開支。

儘管近期廣州隊等部分足球隊官宣了幾個合作夥伴，但因此獲得的讚助收益仍無法達到對俱樂部的有力支撐。

股改或許是一條出路，多數俱樂部都把股改希望放在國企和地方政府身上。可惜目前只有山東泰山隊和河南嵩山龍門隊的股改比較成功，其他俱樂部的改革進程緩慢。

有行業人士向觀察者網透露，即便是這些已經外城股改的球隊，如引入重慶國家級新區兩江新區的重慶隊，以及借改中性名之機引入鄭州和洛陽地方政府的河南隊，也幾乎都只是停留在書面上的改革，資金還沒徹底到位。

「每當中國足球被詬病不行的時候，大家會短暫將目光投到青訓上面。」某位足球學校的從業者表示，青訓需要漫長的投入，目前我國足球運動的普及和賽事體係其實並未真正完善和成熟。 「現在中國足球俱樂部的收入可能還達不到支出的10%。」

儘管與地產商綁定的中國足球曾被無數球迷吐槽和批判，但在地產商倒下後的這一年，還有谁愿意繼續拿出真金白銀來「接盤」中國足球，改變發展模式，讓俱樂部市場化良性運作，是需要深入思考的問題。