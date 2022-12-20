0.4元10粒退燒藥、21元5個快測包　山東濟南「良心藥房」獲關注

0.4元（人民幣，下同）10粒退燒藥、21元5個快測試劑，繼遼寧瀋陽藥企「東北製藥」在「搶藥潮」下堅持以2元20粒的價格出售撲熱息痛後，山東濟南再有連鎖藥房因平價售賣藥物而受到關注。



山東濟南有不少藥房開始對退燒藥等進行限購。（新黃河）

據《濟南時報》報道，濟南市槐蔭區方成大藥房的負責人介紹指，售藥時會詢問市民情況，若家中有人發燒才會售賣。而針對「拆賣布洛芬1元5片」一事，該負責人證實確有其事，「有退燒功能的去疼片1元10片，複方乙酰水楊酸片0.4元10片。」，還稱店內所有藥品都沒有漲價，並且按照日常對應的折扣打折。

據了解，上述公司在濟南有164間藥房，負責人介紹指，「半個月前，我們關注到不少市民出現搶購囤藥現象，導致部分藥品庫存不足，公司研究決定，從12月5日開始各個藥房對N95口罩、連花清瘟、退燒藥等藥品進行限購，以保證讓有需要的人能夠第一時間買到急需的藥品，防止極個別的人囤藥行為以及不合理購買。」

事實上，濟南市亦有不少藥房開始限購，並呼籲市民合理購藥。

此外，為維護藥品價格秩序，保護消費者合法權益，濟南市場監管部門近日向醫藥用品經營者、醫藥零售企業、醫療器械經營企業密集下發了提醒告誡函、經營自律指導書等，並在全市全面開展排查，從嚴從緊、抓細抓實相關藥品和用品價格監管。