好人好事｜上海少年深夜發高熱無藥　母親求助獲援「還好有她在」

上海一名初中少年上周五（16日）深夜突發高燒，其母因未能在藥店及網上藥房買到退燒藥，萬分焦急之下只能聯繫從舊改區搬離前的社區街道居委會書記陸順鳳。

收到求助後，一向熱心鄰里大小事，對居民求助總是義不容辭、竭盡全力的陸順鳳，立即與其他居委會工作人員開展一場「送藥接力賽」，成功將退燒藥送到少年手上。

好事傳千里，網民對陸順鳳等人的行為表示感動，紛紛大讚暖心。



上海黃浦區龍泉居民區居委會。（新浪微博@上海黃浦）

微信公眾號@上海黃浦發布文章稱，上海黃浦區龍泉居民區居委會書記陸順鳳，上周五收到舊改後已搬離的居民求助，對方稱兒子感染新冠肺炎，開始發燒，但家中沒有備藥，一時間也買不到退燒藥，希望陸順鳳能幫忙尋求一些退燒藥。

龍泉居民區是舊改地塊，今年上海舊里改造結束，絕大部分居民都已搬離，求助者也因為舊改搬離居民區。

陸順鳳（左）一向熱心鄰里大小事，對居民求助總是義不容辭、竭盡全力。（微信公眾號＠上海黃浦）

雖然求助者已搬離，但陸順鳳仍竭盡全力幫忙。收到求助後，她立即在工作微信群組中向工作人員說明救助者的情況，更特別詢問有相關兒童退燒經驗的家庭，居委的工作人員亦紛紛拿出自家藥箱拍照發到聊天群組，「看看有什麼藥可以給孩子用的，隨便拿！」。

其中，工作人員李雲雲想起自己儲備了一盒成人兒童都可服用的退燒感冒藥。在徵得求助者的同意後，她戴好口罩、騎上電瓶車，冒着夜晚的凌冽寒風送藥。當晚，少年的體溫飆升到39.5°C，幸服用退燒感冒藥後體溫有所下降。陸順鳳和同事們得知退燒藥起效，才放心下班。

一夜後，少年順利退燒，現在已可在家上網課。求助者表示，多虧了陸順鳳和其他幫忙的居委會工作人員，兒子才及時服下退燒藥，很快就熬過新冠感染後「最難受」的時期，沒有產生更嚴重的後果，並對此表示十分感激。

居委幹部協助長者做快測。（微信公眾號@上海黃浦）

據介紹，陸順鳳等居委會工作人員經常幫助社區行動不便的長者代買藥物，減少他們在疫情期間出門的次數，又經常致電長者了解其身體狀況，必要時會上門提供幫助。

談到這些溫暖人心的行為，陸順鳳表示，「我們會繼續幫助需要幫助的居民，做好轄區內老人的服務工作，希望能幫助這些老人安然度過第一輪感染高峰」。