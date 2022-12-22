江西村霸60多刀砍死「契家佬」夫婦　割人夫生殖器辯稱正當防衛

《澎湃新聞》報道，江西永修縣村民小組長鄒二儉因被指控殺害同村村民鄒秀勤夫婦，犯故意殺人罪。



起訴書稱，鄒二儉因懷疑其妻子與同村的鄒秀勤長期保持不正當男女關係，伺機報復洩恨。屍檢報告顯示，鄒秀勤夫婦二人全身共計60處傷口，鄒二儉用菜刀將鄒秀勤的外生殖器割下丟棄，但鄒二儉表示自己是「正當防衛，過失殺人」。審判長表示，鑑於本案案情重大，將由合議庭評議後再擇日宣判。



3月21日23時許，鄒二儉攜帶菜刀、撬棍等作案工具，從家中步行至鄒秀勤住處，撬門進入廚房，將其自帶工具放置一旁，改換成鄒秀勤家的菜刀和撬棍，前往鄒秀勤的另一處住房，未找到人。

其後，他進入鄒秀勤、殷盛香夫婦臥室內，對臥床睡覺的二人進行連續砍殺打砸。為繼續洩憤，鄒二儉用菜刀將鄒秀勤的外生殖器割下丟棄，然後逃離現場。返回家中後，鄒二儉在親屬勸說下撥打「110」報警並主動投案。

屍檢鑒定顯示，鄒秀勤夫婦的死因均與「銳器損傷」導致急性大出血有關。鄒秀勤全身有47處創口，絕大多數呈現銳器損傷特徵。法醫認定鄒秀勤「被他人損傷頭面部及全身多處，致顱腦嚴重損傷合併急性大出血而死亡」。

而鄒秀勤妻子殷盛香全身檢見13處創口，其死因也被認定為顱腦嚴重損傷合併急性大出血。鑑定書還記錄，現場提取的菜刀刃長20厘米，可以形成上述創口。

死者女兒：疑犯是村霸

「我父親被砍了47刀，我母親被砍了13刀，加起來60刀。」死者女兒鄒海燕哭訴，「兇手太狠了！」死者女兒鄒海燕等人已提起附帶民事訴訟。公訴人當庭指出，鄒二儉持刀入室行凶，故意殺人犯罪事實清楚，證據確實、充分。

死者女兒鄒海燕提交的一份多名村民簽字按印的報告稱鄒二儉是「村霸」，侵害集體和村民利益。起訴書中寫道，鄒秀勤曾喝斥過鄒二儉的「不法行為」，並直言要進行舉報揭發，因此遭到對方報復。

加害者：「我是正當防衛，過失殺人。」

鄒二儉本人則稱，案發當時與鄒秀勤發生口角和衝突。「他下床用腳踢我，我用菜刀正當防衛砍他，他老婆過來攻擊我，我用刀把他老婆也砍了。」庭審中，他還否認「村霸」的說法，稱並非因被舉報而報復，而是懷疑鄒秀勤與其妻有不正當關係，「他偷我老婆，還到外面宣揚我，還說我兒子是他的種。哪個男的受得了？」

然而公訴人指出，鄒二儉表述的正當防衛和過失殺人「是他對法律的錯誤認識」，「持刀入室行凶，非法侵害在前，何來的正當防衛？其行凶時連砍幾十刀，何來的過失？」

九江市檢察院認為，被告人鄒二儉不能正確處理婚姻與生活方面的問題，為泄私憤，撬門入室，持刀棍行凶，手段殘忍，並造成兩人死亡的嚴重後果，社會影響惡劣，應當以故意殺人罪追究其刑事責任。

審判長宣布休庭前表示，鑑於本案案情重大，將由合議庭評議後再擇日宣判。