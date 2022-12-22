58公里！上海速遞員寒冬花4個多小時為獨居老人送藥

據內媒《澎湃新聞》報道，近日上海疫情反覆，一些獨居老人生活不便難以買藥。速遞員楊富華接到一個特殊的單子。單子路程遠、耗時長、報酬優勢不大，不少速遞員沒有接單。但楊富華看到遞送物品是退燒藥、退燒貼，還是接了下來。

原來下單人是一位住在上海靜安區的女士，她的母親獨自住在上海奉賢區，從靜安到奉賢相距58公里。母親生病了，但自己又不便出門，只能拜託速遞員幫忙送藥。經過四個多小時寒風中的騎行，楊富華成功將藥送到老人手中。



12月18日，上海最低氣溫已經到達零下，十分寒冷，還下著雨。速遞員楊富華像往常一樣接單，當天下午的訂單量很大，但有一個很急的單子過了很久都沒有人接。

楊富華說：「我掃了一眼，說實話這個訂單與其他單子相比優勢不大，但看到訂單備註了退燒藥、退燒貼，我就接了起來。」

楊富華打電話聯繫了下單用戶，下單人是一位獨居老人的女兒，因為擔心生病發燒的母親，自己又不方便出門，所以下了跑腿單給老人送退熱貼和退燒藥。

「我的母親生病了，她一個人住在奉賢的家中，請您務必要幫我把藥送到，謝謝！」聽到下單人焦急又懇切的聲音，楊富華也跟著焦急起來。

楊富華從靜安的女兒家中取藥，送到遠在奉賢的母親家裡，距離58公里，一路上紅燈很多，騎行時間長達4個多小時。從靜安到奉賢，距離遠且路況復雜，他下午1點28分接單，經過4個多小時的騎行，當天5點44分把藥送到了目的地。

受訪者提供的送藥訂單截圖。（《澎湃新聞》）

「一路上很冷也很餓，中間經過了很多偏僻的小路，等到的時候天已經黑了。」到達時，楊富華發現實際位置和下單地址不相符，他又重新打電話聯繫客戶，確認老人的住所。

「地方很偏，地圖上又找不到，我只好一邊走一邊問路人。」楊富華告訴記者，當時天黑了，附近幾乎沒有燈光，他偶爾看到電動車和路人就上去問路。

找到老人的住址後，他把藥放在門口，打電話告知對方可以出來取藥，等親眼看到老人出來把藥拿進屋後，才放心返程離開。

楊富華說，其實他只是做好了自己的本職工作，「我們做跑腿的，就是要盡力去做好服務工作，我知道最近大家都很需要我們。」

據悉，上海最近跑腿單量是平時的2-3倍，很多都是送藥、送生活用品的，有時晚上11點多，凌晨2點多還能接到急單。平台上的激勵活動也變多了，外賣員的收入也有所增長。