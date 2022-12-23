殯儀館火化遺體數翻三倍　北京市民指來不及轉運：民政局上門防腐

內媒近日報道，從北京通州區民政局得知，通州區殯儀館火化遺體翻三倍，從一天40具到一天140到150具。



此外，亦有北京市民小吳向《香港01》爆料，指現在遺體來不及轉運，「需要民政局上門做防腐」。小吳表示，現在120（急救電話）已經打不通了，大家都只能撥110（公安報警電話）求助運送屍體。



12月17日，北京市民在火葬場外捧著親人火化後的骨灰。(AP)

12月22日，《北青社區報》指出，從北京市通州區民政局了解到，通州區殯儀館「近期需要火化的遺體增多，以前一天大概40具，現在加班加點一天有140到150具」，此外，「殯儀館部分工作人員感染新冠病毒肺炎，人力緊張，殯儀館已經超負荷運轉。」12月23日預約的部分遺體已經安排延後火化。

據通州區殯儀館通知，因火化裝置維護，自2022年12月11日零時起，殯儀館嚴格實行預約火化制度。當地戶籍居民和在當地醫院亡故的可直接預約，其餘的民眾每日限約20具。通州居民也證實，通州火葬場確實是要排隊。

通州火葬場指出火化需預約，非當地戶籍者每日限約20具。(北青社區報)

北京市民小吳指出，北京目前殯儀館冷凍的地方放不下、運力也不夠，民眾只能在家等待，「民政局上門做防腐，死亡證明直接發到社區。鰻令人唏噓的」小吳也表示，120現在都打不通了，大家只能撥打110求助幫忙搬屍體，「中心城區的六小時都轉運不了，外圍一點的要以天計(等屍體搬運火化)。」

此外，亦有住在北京郊區的民眾表示，自己的爺爺近日過世，遺體在家等了兩日送去火葬場。該民眾指出，郊區的情況沒有城區嚴重，但據他所知，「城裡的很多遺體都送到郊區來處理」，顯示近日北京市殯儀館的忙碌情況。

12月17日，北京火葬場工作人員運送遺體。(AP)

《中國青年報》報道，北京市急救中心指出，由於疫情原因，這幾天120專線的單日呼叫量激增至平時的6倍，但其中超過7成不是諮詢相關問題，就是重複撥打，遠遠超過120專線接聽呼叫的承受能力。此外，鄭州及四川、山東等地城市的120專線，也出現相似情況。

據北京市急救中心統計，近日120來電量是平時6倍，其中咨詢和重覆撥打卻占超過7成，遠超出承受能力。

中國青年報報導，除北京外，河南鄭州的120電話日均來電量也較平時大增2.3倍。而四川、山東等地城市也出現類似情況。上述城市的急救單位為此一致呼籲，希望民眾「非必要不打120」，把急救電話留給真正有需要的重症患者。

北京火葬場外站滿了等待親人火葬的家屬：（按圖了解）