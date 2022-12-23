內地兩高規格大會一南一北展開　共同指向以開放做大經濟

周三（21日），內地兩場高規格大會在一南一北展開，它們分別是在廣東廣州舉行的2022粵港澳大灣區全球招商大會，及在黑龍江哈爾濱召開的黑龍江全省開放發展大會。會上除有省委書記、省長出席並講話，還有港澳兩地行政長官以及商務部部長王文濤的發言；兩場大會皆強調要以開放做大經濟，以高水平對外開放的實際成效更好服務國家對外開放大局。



據報道，由粵港澳三地政府聯合舉辦的2022粵港澳大灣區全球招商大會，旨在全方位展示大灣區建設成效，傳遞推進高水平對外開放的信心決心，邀請海內外企業到大灣區投資興業，共享大灣區發展機遇。廣東省委書記黃坤明、香港行政長官李家超、澳門行政長官賀一誠、商務部部長王文濤、廣東省省長王偉中會上分別致辭或作主題推介。

其中，黃坤明表示，廣東將高水平謀劃推進新階段粵港澳大灣區建設，堅持把規劃抓在手上、把項目落在地上、把未來融在路上、把百姓記在心上，攜手港澳加快打造國際一流灣區和世界級城市群。他相信，在大灣區播下的種子，一定能夠長成參天大樹。王偉中稱，希望跨國公司搶抓機遇、堅定信心，持續擴大在粵投資，不斷優化投資佈局、拓展投資領域、擴大投資規模，佈局更多總部性機構和先進生產力，在參與廣東現代化建設進程中分享發展紅利。

黃坤明表示，廣東將高水平謀劃推進新階段粵港澳大灣區建設。（影片截圖）

港澳方面，李家超表示，港府已成立融入國家發展大局督導組、泛大灣區外來投資聯絡小組，未來將進一步打通大灣區人流、物流、資金流、信息流，強化與內地省市的區域性合作機制，加強大灣區城市之間的高水平合作。賀一誠則表示，今次活動將向世界全面展示粵港澳大灣區發展機遇與投資潛力，歡迎各方優秀企業優秀項目選擇澳門、落戶澳門，共同參與橫琴合作區建設，共享粵港澳大灣區發展紅利。

另一方面，黑龍江全省開放發展大會召開，黑龍江省委書記許勤出席會議並講話，稱要堅持在開放中促進發展、在發展中擴大開放，以開放爭取資源，以開放做大經濟，以開放拓展市場，以開放贏得未來，加快建設高水平開放龍江，打造中國向北開放新高地。另全力服務中俄新時代全面戰略協作夥伴關係和共建「一帶一路」高質量發展，積極參與「中蒙俄經濟走廊」建設，支持優勢產業「走出去」拓展市場，參與國際合作。還要以更高質效打造開放合作平台，推進自貿區、哈爾濱新區、綜合保稅區、邊境經合區等重要開放平台創新發展，高標準規劃建設黑瞎子島中俄國際合作示範區，辦好中俄博覽會、哈洽會、亞布力論壇等重要節會論壇。

許勤強調要堅持在開放中促進發展。（影片截圖）

日前，《黑龍江省關於新時代促進高水平開放發展的意見》出台，其包括促進高水平開放發展的重大意義、總體要求、重點任務、支持政策、保障措施五大部分共52條具體任務舉措。王文濤表示，黑龍江具有獨特區位優勢和開放潛力，商務部將打造吸引外資新的增長極，建設用好自貿試驗區等重大開放平台，以高水平開放促進深層次改革、推動高質量發展，為龍江全面振興注入新動力。

早在二十大報告中，當局已指出要推進高水平對外開放。本月15日至16日，中央經濟工作會議在北京舉行，分析當前經濟形勢並部署2023年經濟工作，其中七次提到「開放」，包括要堅持推進高水平對外開放，穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放；2023年要更大力度吸引和利用外資。第一點就是要推進高水平對外開放，提升貿易投資合作質量和水平，擴大市場准入，加大現代服務業領域開放力度。還要準確把握明年經濟工作部署要求，堅定不移深化改革擴大開放，不斷增強經濟社會發展的動力和活力。