國家醫保局：全面排查醫療機構推諉病人、強制患者中途出院等行為

《澎湃新聞》報道，國家醫保局12月23日印發《關於全面排查並取消醫保不合理限制的通知》（《通知》），針對部分地區醫療機構推諉拒收參保患者、強制患者中途出院、拒絕為符合條件的慢病患者開「長期處方」等不合理問題，醫保部門將開展一次集中排查清理活動。



儘管近年來醫保局等有關部門大力推進制度、機制和管理服務方式改革，但仍有部分地區醫療機構推諉拒收參保患者、強制患者中途出院、拒絕為符合條件的慢病患者開「長期處方」等情事，理由是醫保總額不足、醫保規定住院天數上限、開藥天數上限等。這些問題，直接影響參保群眾的獲得感。

報導引述大陸醫保局醫藥服務管理司相關負責人說法，指基於職能職責，將開展一次集中排查清理活動，緩解直至解決此類問題，同時也將根據群眾反映以及前期調研情況，羅列今次排查重點聚焦群眾最為關心的五個問題。

內地各地目前同處抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情階段。圖為江夏方艙醫院的醫療人員。（新華社）

五個問題可以分為三類：

一、住院醫療服務方面：是否存在醫保對定點醫療機構年度總額預算、總額控制不科學不規範且缺乏合理調整機制，以及是否存在對患者住院天數作出具體限制，導致推諉病人、分解住院等情況。

二、門診醫療服務方面：是否存在醫保對參保患者用藥規定具體天數或金額上限，導致醫療機構不能或不便於開具長期處方。

三、醫保考核管理精細化方面：是否存在醫保直接搬用有關部門管理指標作為醫保部門管理指標，如住院、門診次均費用、藥佔比等，導致醫療機構及參保人員誤認為是醫保部門的管理規定。

同時，《通知》也要求自下而上，深入群眾，採取座談走訪、信訪管道、輿情監測以及監測監管等多種管道發現問題，形成問題清單。

《通知》也就問題發生原因，給出要能明確問題的性質，釐清是制度或工作層面的問題；要能明確問題的層級，釐清是國家或省級還是統籌地區的問題；以及明確問題的主體，釐清是醫保部門的問題，還是其他部門的問題，或是醫療機構執行中的問題。

按《通知》部署所示，排查工作未來將分做三階段進行。一是2022年12月底前，統籌地區醫保部門開展自查自糾，形成問題清單，根據具體情況逐一落實整改措施。

二是2023年1月31日前，省級醫保部門匯總全省情況，形成全省排查和取消醫保不合理限制的整改情況報告。三是2023年2月底前，大陸國家醫保局開展工作督導和調度，通過多種管道瞭解各地排查及整改實際情況，進行工作總結。對有突出成效的地區予以表揚和肯定，對未解決實際問題、走過場的地區通報批評。