李子柒消失65天疑與公司鬧翻　一文了解內地網紅推手「MCN」

日前以拍攝美食走紅的內地網紅李子柒停更影片長達65天，由於她曾在社群平台「綠洲」發布消息提到「大清早報了個警」，引發外界揣測。也有網民懷疑最近常常在抖音更新「田園生活」的內地男演員李亞鵬挖角其團隊。

對此，李子柒的助理13日發微博澄清，否認團隊被挖走一事，但之前李子柒報警時，曾回覆網民提到「資本真是好手段」，該留言秒速被刪除。外界揣測是她與其簽約的MCN機構「微念」有了意見上的分歧。而網紅和被稱為網紅界經紀公司的「MCN」近年引發諸多爭議，也引起內地網民熱議。



今年2月，內地美食短視頻創作者李子柒以1,410萬的YouTube訂閱量，刷新去年7月由她自己創下「YouTube中文頻道最多訂閱量」的健力士世界紀錄。《光明日報》亦曾稱讚「講文化故事，李子柒是個參考答案」，但她的頻道卻沒有更新兩個月，距離7月14日發布的視頻「井鹽」，停更65天之久，加上這段時間，她報警以及秒刪「資本真是好手段」的回覆，引發外界諸多揣測。



有網民發現，內地男演員李亞鵬日前開始在抖音更新一系列結合二十四節氣的短視頻，網友因此懷疑是李亞鵬將李子柒的團隊挖角「一鍋端」。對此，李子柒的助理在微博澄清，強調團隊沒有被挖，不要牽連無關藝人。針對停更一事，李子柒助理提到，「七姐這些年埋頭做內容忽略了很多『現實問題』的東西，現在需要整理清楚。」



對於近期一連串的糾紛，許多網民認為關鍵在於背後的「資本」。由於內地網紅高達9成都有簽約MCN機構，懷疑是李子柒與其背後經紀公司有了紛爭。

李子柒助理在微博澄清團被沒有被挖角。（微博）

網紅背後的「MCN」

《中國基金報》報道，公開資料顯示李子柒簽約的公司名為「杭州微念」。文中提到，這家MCN公司股權極度分散，但有各大資本追捧。

所謂的MCN（Multi-Channel Network）概念來自美國，代表的是多頻道網絡，取代過去的PGC（Professional Generated Content），透過「資本」的投入，保障內容多方面的持續輸出，最終實現商業價值變現。

2020年，《新華社》針對內地的MCN亦有一篇名為《揭秘MCN：網紅「大紅大紫的背後推』手》文章，提到誕生於國外的MCN（Multi-Channel Network），俗稱網紅經紀人，在國內壯大，並形成了一定的「本土特色」——從事網紅篩選和孵化，承擔內容開發管理、平台資源對接、商業化合作變現等一系列工作。文中提到，內地超過九成網紅都有簽約MCN機構。

據商務部統計，2020第一季度，內地電商直播超400萬場。超級網紅動輒上億元的銷售數位司空見慣，手握眾多網紅資源的MCN機構受到資本追捧。與此同時，網紅與MCN機構之間糾紛頻現，MCN機構屢屢被曝水準參差不齊，內部水深「坑」多。

「微信公眾號＠讀娛」則根據天眼查等資料分析，「微念」過去拿到華映資本、辰海資本、芒果文創基金等的早期投資，而在李子柒走紅後，2020年10月的上一輪股權融資中，公司獲得華興新經濟基金和眾源資本的共同投資。

同時，曾經的股東新浪微博、華映資本、琢石資本、辰海資本、微念創始人等也都跟投。今年7月，微念宣佈完成新一輪融資，新進入的投資方為字節跳動（抖音母公司）。「綁定李子柒的微念，已然成為投資機構和平臺們的追捧的優質標的」。

《電商頭條》則提到，「微念」大股東劉同明在2016年李子柒以「蘭州牛肉麵」影片走紅後，就聯繫上李子柒，那時他表示，自己的公司與新浪微博有「深度合作」關係，而後2017年，李子柒的《鞦韆》視頻在微博得到1.2億的播放量。而後李子柒與微念開始共同經營「李子柒」這個品牌。

李子柒與背後的公司是否真有糾紛目前仍不得而知。（微博@李子柒）

此外，報道亦提表示，先前曾引發食品安全、遭冒名爭議的「李子柒天貓旗艦店」是由杭州「微念」管理但有爭議發生時損害的是李子柒的口碑和聲譽。

近年內地網紅與MCN機構的爭議時常躍上檯面，對於希望產出「優質內容」的網紅而言，如何避免MCN急著割韭菜或是接太多的商業工作影響粉絲和聲譽都成為難題。此外，對內容創作者而言，希望內容可以變現但也希望能保持自己的創作方式，難免面對取捨，而在與MCN深度合作下，「品牌」的經營權到底歸誰？也時常產生糾紛。

MCN機構亦成為「網絡治理」一環

9月2日，文化和旅遊部提到《網路表演經紀機構管理辦法》已於8月30日發佈實施，進一步明確平臺、主播、經紀機構三方關係，形成平台管經紀機構、經紀機構管主播的層層責任傳導機制，要加強對經紀機構的管理，約束表演者行為，治理娛樂圈亂象。無論是網路主播，還是開設直播帳號的演藝明星，其背後經紀公司都將納入該辦法的管理範圍。

而其中《辦法》所稱的「網路表演經紀機構」，就是指「MCN機構」、「主播公會」等為網路表演經營單位和網路表演者提供連結、橋樑作用。《辦法》亦要求網路表演經紀機構從事演出經紀活動，應當依法取得營業性演出許可證，可見針對網紅推手的MCN機構也成為內地網絡治理、娛樂圈整頓的一環。