擁逾700萬粉絲　內地最年長網紅「吃貨奶奶」病逝享年103歲

內地最年長網紅喻澤琴周四（29日）凌晨病逝，享年103歲。因孫女此前誤發的一條影片，喻澤琴一夜之間在網絡爆紅，其後愛吃美食、金句頻出、性格開朗的她更是收穫了逾706萬追蹤者，網民還親切地稱她為「吃貨奶奶」。



內地最年長網紅喻澤琴病逝，享年103歲。（微博＠蔡昀恩Elaine）

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2018年7月，喻澤琴的孫女誤發了一條勸奶奶少喝可樂的半分鐘影片，竟在社交媒體引起了廣泛傳播，奶奶亦因此在網絡走紅。

在內地短影片平台中，喻澤琴擁有超過706萬追蹤者，已發布300多條影片中，喻澤琴時而低頭吃麵，時而滿眼期待望著眼前酒杯。愛吃火鍋、甜食、愛喝可樂、白酒，像小孩一樣愛撒嬌、笑聲爽朗成了她留給人們的印象，她亦因此受到了年輕人的追捧。

不少聽聞奶奶去世消息的網民留言「一路走好」，以表達不捨之情。（抖音）

據了解，喻澤琴出生自富裕家庭，嫁給中醫世家的丈夫後，定居四川成都，也跟著丈夫學習相關中醫知識並行醫，直到69歲才退休。2022年的10月，喻澤琴迎來了自己102歲生日。生日當天，不少內地短影片「網紅」齊聚生日宴會為她祝壽。

在喻澤琴最新更新的一條影片中，她一邊吃麵、一邊說自己在「打毛線」。而在該影片的評論區已有不少聽聞奶奶去世消息的網民留言「一路走好」，以表達不捨之情。