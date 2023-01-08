通關｜小別離後大團圓　親友久別重逢喜極而泣　情侶深情相擁

今日（8日），深港口岸分階段有序恢復內地與香港人員正常往來，香港市民首階段可經7個口岸免檢疫回內地。歸心似箭的奔跑、連人帶花緊緊相擁、流着眼淚大哭大笑……關口的一幕幕見證歷史，大家翹首以待三年的通關終於成為現實。



5台手機搶票 闊別三年終見家人

逾百香港市民不到5時就已拖着行李箱，在旺角東站外等候，為的是搶搭5時28分開出的首班恢復往落馬洲站的東鐵線列車返回內地。 「我已經三年沒有見過內地的家裏人，用了5台手機來搶票。」香港市民蔡女士說，過去也曾試過抽健康驛站名額希望回內地，但一直不成功，「這次終於通關，恨不得馬上回去見到大家。」

三年來通關消息時有傳言，想見親人的期待之心亦如過山車般起伏。

「太激動了，通關當然要搭第一班車回去，現在迫不及待想見到家里人。」從觀塘而來的張先生告訴記者，子女都在東莞，已有19個月未曾見面，「估計早上8點就能見到他們，和他們一起『飲茶』」。

因為擔心「睡過頭」，索性通宵的葉先生則計劃回惠州與太太相聚。 「一下車就會叫的士，愈快愈好！」

家人情侶深情相擁 不需說話

新冠疫情爆發以來，淺淺的深圳河分隔了兩地，許多家庭難以團聚。在深圳福田口岸外，記者看到許多分隔兩地別離多時的親友、戀人，興奮揮手擁抱，場面溫馨。

天才濛濛亮，深圳趙小姐就來到福田口岸等待從香港歸來的男友。在她身旁，一位羅姓女生同樣等待自己的男友。兩人一個拿着花，一個捧着大包禮物，都時不時來回踱步，但眼睛卻一直盯着關口。 「太難了，基本靠視頻（編按：視像）來溝通。」兩人對異地戀都有深刻感受。

香港市民唐小姐一步出福田口岸，在關口久候多時的男友劉先生就馬上向她送上一束玫瑰花，連人帶花把女友深深擁抱。唐小姐說，兩人是大學同學，交往兩年，因疫情分隔異地，一通關就能見面，十分開心。問及有什麼想與唐小姐說，劉先生笑答，「我們不需要講話」，一切盡在心中。

董女士三年沒有回內地，這次專程回家看望父母，在深圳灣口岸的許願牆上，她寫下了「早日不限名額通關」的心願。談到此次返鄉心情，她特別激動，對着記者眼角泛淚，「終於可以見到父母，太高興了，不說了，我要哭了……」

抱着姐姐大喊「好掛住你」，給閨蜜打上「想死你」的橫幅，一家老幼大小相擁而泣，心願牆上寫下「希望回家愈來愈方便愈來愈快」、「大家都身體健康」……一個個感人的的瞬間與福田口岸外「歡迎香港同胞返深」、「We are family」的標語相得益彰，讓過關後的旅途滿是脈脈溫情。

下一站，團圓！

「我們從悉尼坐飛機到香港再走口岸回內地，這次剛好趕上通關回家太方便了。」一得知內地與香港恢復通關，7歲的蔡小朋友就和爺爺一起從澳洲經香港返回廣東家鄉過年。「我的下一站是廣州，我要看看爺爺的家長什麼樣子。」他興奮地說。

香港市民翟女士帶着好幾大袋物品過關，她表示，90歲的媽媽在內地身體不太好，正在醫院住院，所以她要趕最早的車回內地。談及三年未見母親，她說「路上好幾次都想掉眼淚」，「幸好一切順利，馬上就可以見面」。

56歲的佛山市民梁先生沒到6點就在福田口岸外守候，終於在7點多接到了從香港過關而來的90多歲父親。父親身體仍然硬朗，但87歲的母親已經在佛山住院，「全身都插管，心願還沒了」。 「我們要保證今天就把爸爸接回去，一家人一定要齊齊整整。」梁先生動容。

親友久別重逢。（南方網）

通關既是歷史性時刻，也是民心所向

首日通關，既給內地和香港居民帶來團聚的溫暖，也給人們種下了希望的種子。

「我相信未來通關會更便利，大家往來香港和內地之間會更方便，粵港澳大灣區的發展也會更好。」旅客們幾乎是異口同聲。

全國青聯委員、香港中學教師穆家俊今天也從香港過關來到內地，去東莞參加一個大灣區青年交流活動。 「現在香港教育也要求香港青年來內地考察認識國情，通關後這樣的活動可以更多開展起來。」穆家俊說，通關還可以令更多香港青年將目光放到大灣區內地城市，讓大家的未來擁有更多發展機遇。

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香港立法會議員張欣宇也在落馬洲口岸「親測」通關便利性，向香港和內地市民分享雙向過關的攻略。 「口岸及港鐵的工作十分有序，大家通關都很暢順。」他說，在口岸看到許多久別重逢的「擁抱」令人感動，這既是「小家」的團圓，也是「大家」的團圓。 「通關是歷史性的時刻，也是民心所向，感謝中央給香港的兔年禮物，隨着兩地有序恢復正常的商旅往來，香港必能充分發揮『背靠祖國，聯通世界』的獨特優勢，整裝再出發。」

「通關」首日各口岸運行平穩順利。香港特區政府資訊科技總監辦公室公布的最新數字，截至1月7日下午6時，超過41萬人預約過關前往內地。

「沒有一個冬天不會過去，春天的氣息撲面而來。」穆家俊說，一切的美好將伴隨通關如期而至，粵港澳大灣區的未來令人期待。

本文獲《南方網》授權轉載。

