春運｜中小城市或現重症高峰　「白肺」比率高皆因人口基數大？

為期40日的春運昨日（7日）開始，官方預料客流總量約為20.95億人次。

內地今日（8日）起對新冠病毒感染實施「乙類乙管」。對於政策轉換與春運疊加會否加大疫情風險，國家衛健委醫政司司長焦雅輝指出，春節期間，更大的考驗在於農村的重症救治壓力。



焦雅輝介紹，2022年12月中旬，全國發燒門診的就診量進入快速上升階段。12月下旬和2023年元旦時，急診量進入高峰期，意味着重症救治的高峰也同步到來。

從全國情況而言，直轄市、省會城市等正渡過或已經渡過感染的高峰，急診也有回落的跡象，但重症救治仍處於高位平台期。至於中小城市和農村地區，實際上春運前已迎來感染高峰，因此在春運期間、春節前後有可能出現急診和重症的高峰。

春運又有「地表最大規模人口遷徙」之稱，對於全國大規模人員流動會否帶來疫情傳播風險，焦雅輝表示，在春節期間，更大的考驗在於農村的重症救治壓力。農村地區急救體系相對薄弱、救治資源包括人員藥物等相對缺乏，其中最大的挑戰是農村的重症病人能不能及時轉上來。

中組部、民政部、農業農村部、國家衛健委等部門已牽頭制定針對農村的疫情防控方案，當有農村重症患者時，必須轉運到縣醫院；若超出縣醫院救治能力，在患者病情許可下，需轉運到城市的三級醫院；若患者未能轉運至三級醫院，專家團隊就需要帶設備駐點到縣醫院，協助開展重症患者的醫療救治。

焦雅輝指出，國家人口基數大，因此感染新冠後，出現肺炎的絕對數值一定較大。（中國網）

Omicron的致死率低，感染後大多出現咳嗽、發燒、流鼻水等常見的傷風感冒症狀，但仍有不少患者出現肺炎症狀，甚至傳出多宗「白肺」病例。

焦雅輝指出，從2022年國家的Omicron臨床病例的分型情況來看，出現肺炎，也就是「普通型」的佔比還是相當低，不到10%，大概是8%左右。由於現時感染的基數大，出現肺炎的絕對數值一定較大，「因為我們國家人口基數大，再低的比例，變成絕對值，都是一個不小的數目」。

對於過去3年間，疫情防控發生了什麼變化。焦雅輝指出，從臨床上看到的病情來講，現在的肺炎和3年前的肺炎，影響程度是不同，且現時絕大多數經過及時治療和干預，是可以治療好。

此外，3年前在武漢波及的人群主要是青壯年較多，但現時波及的更多是高齡、有基礎疾病、未有接種疫苗等脆弱人群，受波及影響的範圍更大，「所以我覺得變化是體現在方方面面的。 『曙光就在前頭』，我覺得我們一定能取得勝利」。