穿越-40℃的雪國列車！世界首條高寒高鐵「哈大鐵路」運送6億旅客

在寒冷的東北，有一條特別的中國旅遊「路綫」——900公里，23站，經過「糧倉」、「鋼都」和「北方明珠」，3小時縱貫東北三省，盡賞北國風光。這就是世界第一條高寒區高鐵，哈大高鐵。在-40℃的嚴寒中，「雪國列車」仍可以300公里時速飛馳，為中國旅遊再添一條美麗的風景綫。



編按：12月1日，世界首條高寒高鐵——哈大高鐵開通運營10周年。10年來，哈大高鐵累計安全開行動車組列車73.9萬列，成功應對近六百場風雪考驗，運送旅客突破6.7億人次。



途徑糧倉、鋼都、中國旅遊名城

2012年通車的哈大高鐵，南起遼寧省大連市，北至黑龍江省哈爾濱市。從中國產糧第一大省黑龍江，「復興號」等高鐵列車的出生地吉林長春，製造中國70%高鐵鋼軌的「鋼都」遼寧鞍山，擁有中國第二座故宮的遼寧沈陽，到中國旅遊名城、被譽為「北方明珠」的遼寧大連。

哈大高鐵向世界展開一幅「北國風光」的畫卷，大大拉近了東北三省主要城市之間的距離，聯通了以黑龍江哈爾濱、吉林長春、遼寧沈陽、大連等四個城市為中心的「一小時交通圈」，為這塊黑土地注入了新的生機。

哈大高鐵的最北端，是「冰城」黑龍江省哈爾濱市。（視覺中國/當代中國授權）

攻克世界難題 打造中國旅遊風景綫

哈大高鐵的特別之處，當然不僅在於為中國旅遊新增一條靚麗風景綫。這是世界第一條設計時速突破300公里的高寒區高鐵，創造了環境溫差最大、車廂最耐寒等多項世界之最。其沿線最低氣溫低至-37.3℃，極端溫差超過70℃，越往北環境越惡劣，每年10月開始還有長達5、6個月的凍土期，對鐵路設計、建設提出新挑戰。

科研人員為此開發了多項新技術、新工藝，破解了鐵路路基防凍脹、道岔融雪、供電接觸網融冰等三大世界級技術難題，首次採用了具有防凍層、隔斷層、防凍脹護道、抗凍脹填料的防凍脹路基結構，設計了具備實時監測、智慧分析功能的接觸網融冰和道岔融雪系統，形成一套建設高寒區高鐵的核心技術體系。

2012年8月，在吉林長春市的中國北車常客集團工廠，工人正在組裝哈大高鐵的高寒動車組列車。（視覺中國/當代中國授權）

科研人員解決了金屬、非金屬、油酯類等相關材料的低溫適應性問題，為車廂穿上「羽絨褸」，車廂連接處還安裝了「拉鎖」——密封型開閉機構和設備艙，做到防凍融雪，亦令車廂溫度始終保持在人體最舒適的22℃。

通車5年以來，這輛「雪國列車」穿越了102場大風雪，安全運送了3億人次旅客， 104人組成的哈大高鐵司機班，人均每年開著高鐵跑了50萬公里，相當於繞地球赤道12圈之多。

哈大高鐵於2007年開建，2012年12月通車，有「最美高鐵」之稱。（視覺中國/當代中國授權）

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