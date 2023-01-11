四川佛首盜竊案歷時5年終完結　佛首流落千里追回　保存依然完好

《封面新聞》報道，歷時5年之久，四川佛首盜竊案幾經周折終於告破。

1月7日，四川省夾江縣人民法院宣判，涉案4人犯盜竊罪成，1人犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪成，分別被判囚1年10個月至3年2個月不等。據悉，被盜佛首流落千里後被追回，保存依然完好。



2017年，四川樂山夾江縣公安局接報，位於當地木城鎮境內龐坡洞的十尊精美明代佛像石雕，被人「斷頭」盜走。接報後，警方立即前往現場勘查。經查，被盜走的10尊佛頭為國家三級保護文物。根據被損毀的痕跡認定，盜取佛頭者手法專業，並持有多種作案工具。

夾江警方派出超過200名警員走訪，最終排除當地人參與作案的可能。通過面向全社會徵集線索，警方確定佛頭被盜的時間範圍，但並未取得實質進展。

四川樂山大佛遠景圖。（新華社）

2020年年底，一名在押人員向警方提供線索，稱曾看見名叫楊浩（化名）的簡陽男子手上拿着佛頭，大小和龐坡洞被盜的佛頭相近，工作為在重慶幫別人收石碑。此外，警方還發現，2016年，木城派出所曾拘捕一名盜掘古墓人員張林（化名）。

鎖定兩個目標後，警方通過數月偵查，於2021年5月12日拘捕疑犯到案。主犯楊浩交代，他在網上看到介紹夾江龐坡洞的文章，認為此處偏僻、人跡罕至而石刻又精美異常，遂萌生盜竊想法，於是聯繫張林組隊，後者又聯繫了另外兩人。

警方追回佛頭現場。（封面新聞）

4人盜取佛頭後，因不知其價值，便以1萬元（人民幣，下同）的價格賣給成都一家古玩店並平分贓款。警方向古玩店老闆蔣林（化名）查詢時，其稱以十多倍的價格轉手賣給福建一名古玩商人。該商人表示，當時花費12.5萬元從古玩店老闆手上買下佛頭，本打算用作仿刻模板，但因工藝較難掌握遂擱置。聽聞古玩店老闆被捕後，便迅速歸還佛頭。

2021年6月，警方在成都某物流倉庫，發現被盜的10尊佛頭。經文物專家鑑定，佛頭雖輾轉4年，流落千里，但依然保存完好。

1月7日，案件歷經兩次開庭審理後，法院當庭作出宣判。法院審理認為，被告5人犯罪事實清楚，證據充分。被告張某、楊某、吳某、王某犯盜竊罪，分別判囚1年10個月至3年2個月不等，各罰款5000元，並承擔公益賠償金和鑑定費，共計23.7萬元。至於被告蔣某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判囚1年10個月，罰款30000元。