春節期間快遞不打烊？多間公司高薪留人　順豐4億元獎勵留守員工

《北京青年報》報道，每到年關，便有所謂快遞停運表在網絡流傳。近日，多家快遞公司重申今年春節「不打烊」。但為保證春節期間快遞暢通，不少快遞公司仍在密集招聘，更有企業開出3倍工資和比肩雙11大促期間的日薪，希望用高薪留住快遞員。



順豐在1月4日就宣布，兔年春節將用4億元獎勵春節值守員工，其中2億元為春節專項激勵包，並投入2億元提供暖心關懷活動。



有快遞業人士表示：「每年都有這麼個表（快遞停運表），有可能是一些網店要休息，或者是他們合作的某家快遞站點要休息，結果就變成某個快遞公司或者整個行業都要休息。事實上，近一兩年來，快遞春節不打烊活動已經鋪得很開了。」

今年，京東、天貓等電商平台相繼宣布全國多個城市春節期間不打烊。多家快遞公司也紛紛表示「春節不打烊」：申通快遞2022年12月9日宣布2023年「春節不打烊」，保障時間為臘月二十八至正月初三。德邦、順豐、中通、韻達、圓通、菜鳥、京東物流等快遞公司也都陸續宣布2023年「春節不打烊」，物流快遞正常運轉。

2023年1月8日，北京，朝阳区顺丰物流领航营业部内，快递员在搬运快件。（視覺中國）

近期，招聘網站上各種招募快遞員的帖子多了起來，開出的薪酬也遠高於平時：「招快遞員，月薪10000到15000元（人民幣，下同）」、「招快遞分揀300元/天，物流裝卸500元/天」、「小件快遞350/天，日結，不押工資」、「春節不停招，法定假日三倍工資」等招聘內容頻繁出現。

有受訪的北京快遞員表示，「日薪能到500元，這是去年雙11才有的待遇。」高薪留人，也代表目前快遞物流業快件很多，人手緊缺。由於此前疫情影響，加上電商雙12、元旦等多個促銷活動的快件疊加，北京部分地區快遞站點的吞吐量不亞於雙11。長時間、高強度的工作狀態讓不少快遞員想要過年休息，但高薪及多種福利又讓他們搖擺不定。

2023年1月9日，江苏南通，宝湾国际物流园内的一家快递企业的工作人员在处理快递。（視覺中國）

與此同時，不少快遞企業和部分地區政府也推出了相關補貼，在春節留住快遞員。比如，順豐在1月4日宣布，兔年春節將用4億元獎勵春節值守員工，其中2億元為春節專項激勵包，並投入2億元提供暖心關懷活動。無錫市將發放總計2000萬元的快遞行業返崗穩崗補貼和物資補助，廈門將根據日均配送單量給予配送企業最高50萬元的獎勵。

同時，快遞業內部人士表示，快遞作為一個鏈路式的行業，一個節點受阻就會導致整個鏈路不通。只有直營、自營等快遞和電商能保證部分地區的鏈路通暢，其中一旦有第三方，快遞的效率就很難保證。這也是很多用戶感到臨近春節快遞變慢的原因。