為自己而活！58歲大媽離家自駕遊2年　中秋返家：想和丈夫辦離婚

2020年，56歲退休的蘇敏因為無法再忍受「沒有溫度」的婚姻生活，開啟一趟歸期未定的自駕遊，蘇敏這趟旅程拋開女兒、妻子、外婆的身份，尋找自己。蘇敏從一開始只有包括女兒在內的5個粉絲，變成超過200萬粉絲的網紅，她改變了許多人對中年女性固有的刻板印象，更曾被譽為「女權主義偶像。」



今年（2022年）秋天，獨自走了將近200個城市的蘇敏回到河南鄭州過中秋，看望80歲的母親和弟弟、弟媳等家人。面對依然沒有溫度的丈夫和家庭，已經58歲的她決定離婚，還彼此自由。



蘇敏56隨時貸款一輛福士Polo（Volkswagen Polo）開啟自駕遊。（微博＠50歲阿姨自駕遊）

2年前離家出走

蘇敏表示，自己是一個很普通很傳統的女人。90年代初，她在鄭州一個郊縣化肥廠的普通職工，當時蘇敏丈夫在鄭州市區上班。兩人經人介紹認識不久就結婚了，生下一個女兒。

婚後蘇敏在縣城住，蘇敏丈夫住在省城，兩人長期兩地分居，也不經常見面。後來化肥廠倒閉，無奈之下，蘇敏帶著女兒去鄭州找他，才住在一起，因為生活瑣事兩人經常吵架，甚至會摔東西。

蘇敏表示，家裡的柴米油鹽醬醋茶丈夫從來都AA制，「我花他一點錢，都跟我算的清清楚楚」。蘇敏表示，丈夫的錢卻一直只給他自己花，從來不拿來養家。丈夫更覺得娶老婆就是要洗衣做飯，這是天經地義的。

▼▼▼蘇敏2020開始長達兩年的自駕遊▼▼▼

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蘇敏為了不跟丈夫拿錢養孩子，先後做過裁縫、掃過大街、端過盤子、賣過報紙，她多次想要離婚，但都想到自己的小孩而選擇隱忍。

兩人都退休後，蘇敏丈夫一個月有退休金4000多塊元人民幣，卻還是對家用一毛不拔。蘇敏表示，「他（蘇敏丈夫）買乒乓球拍花1000多，但其他人別想花他一毛錢。」蘇敏稱有次她自己開車上高速，用一次老公的ETC，老公也把錢要過去。蘇敏曾用過她丈夫的醫保卡給自己母親買藥，卻被丈夫追回買藥錢。

據《人物》雜誌報導， 2019年，蘇敏在一次和丈夫的衝突中，往自己的胸口紮了三刀，她隨後被確診為重度抑鬱，隨後蘇敏看到一個離婚女人開車自駕遊的影片，萌生自駕遊的想法。

2020年，長期對婚姻心灰意冷之下，蘇敏見外孫已經上了小學，決定用自己剩餘的退休金和女兒給的資助款，貸款了一輛福士Polo（Volkswagen Polo），開啟了她的自駕遊。她出發前，也跟丈夫說了自己的計劃，但出發那天丈夫也沒來送她。

粉絲從5人到200萬

出發後蘇敏在一個休息區休息時，錄了一個短片記錄自己的心聲，被很多網友關注，很多人稱她為「逃離家庭的阿姨」，她也覺得很適合。當時蘇敏告訴網民，「旅程沒有終點，只要自己身體好，就會一直開車跑下去。」

蘇敏在出門前，沒有什麼積蓄，每個月有2,300退休金是她的旅費。蘇敏很少去住飯店，生活費用並不多，唯一的大開支是油費。她白天開車，晚上睡在車頂帳篷，帳篷保暖效果不是很好，她需要睡在睡袋裡。蘇敏也坦言，上下車頂帳篷她都會腳抖。

為了避開寒冷，蘇敏冬天都一路向南，會去海南、雲南等地，兩年間，蘇敏自駕8萬公里，走訪秦嶺、遠赴海南，曾在陝西吃蘸水麵條、在重慶看穿過居民樓的火車，到訪過200多個城市，她說自己感覺「風都是自由的」。

自駕阿姨蘇敏從西寧出發到青海湖的攻略：

兩年間，蘇敏的粉絲也從包括女兒在內5人到所有平台加總高達200萬。蘇敏除了退休金，通過出書、接廣告和拍短片的收入，在今年5月終於換了一台房車（露營車）。當時女兒把房車送來給她時，蘇敏忍不住落淚。

蘇敏表示，自己忙了大半生，房子是丈夫的名字，小車是女兒的名字，自己終於有了一份屬於自己財產。有了房車，今年夏天，她也跟女兒和外孫們展開一段旅行。

雖然有網民質疑她拋家棄子，但蘇敏表示，自己只是想換種活法，「這是我的權利。」後來蘇敏發現，換種活法之後，發現不但自救還能幫助很多人，「很多人從我的故事裡汲取力量，受到鼓舞。」

今年中秋返家 蘇敏丈夫：是不是混不下去了？

2022年9月8日，中秋節前夕，蘇敏在離家兩年後首次回到鄭州的家中。回家後，她看望80歲的母親和弟弟、弟媳等家人，也和女兒女婿外孫一起度過這個中秋節，她也聽從女兒的話去看了醫生，治療長期拿重物，手臂的傷。

蘇敏坦言，原本想著兩年不見，丈夫會有所改變，也幻想著丈夫會問「這兩年過得怎麼樣」，「家裡不能沒有你」之類的話。

但沒想到她一進家，看到家裡地上桌上一片狼藉，丈夫卻對她冷嘲熱諷：「你還知道回來嘞，你是不是在外面混不下去了？」兩人更因為車子過路費發生爭執。

蘇敏接受《大象新聞》採訪時，表示想要辦離婚。隨後發出與丈夫互動爭吵的影片，她指出發出這個影片需要勇氣。「但我是做自媒體的，還是想展現真實生活下的一地雞毛，無論如何我始終相信好的婚姻也是真的幸福值得追尋。」

不過，她也表示，「離婚是兩個人的事」，她明白這並不是容易的事。

蘇敏拍攝回家後和丈夫的互動：

「家還是同2年前一樣，我如果選擇回家，還是要過以前的生活。」蘇敏說，「2年了，見識過祖國大山大川的我，已經不是2年前唯唯諾諾的我」，蘇敏打算再次上路。她計劃十一過後去河北，考C6（輕型牽引掛車）駕照是新的目標。

9月15日蘇敏發文表示，「只有握著方向盤，我才覺得我是在掌握我的人生…我打算再出發上路了。」