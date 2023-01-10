輝瑞：允許仿製Paxlovid消息不實　最快3至4個月內在中國投產

輝瑞Paxlovid（奈瑪特韋片/利托那韋片）因報價過高未能納入中國醫保。另路透社引述消息指，中國國家藥品監督管理局，去年12月起一直與輝瑞商討可在中國生產Paxlovid仿製版。

今日（10日），輝瑞中國官方澄清，允許中國強仿Paxlovid的消息不實，輝瑞將推動Paxlovid在中國生產，最快3至4個月就可實現。



輝瑞稱，輝瑞與中國就Paxlovid在華定價的談判已經中斷，原因是中國政府要求的價格低於Paxlovid在中低收入國家的售價。

對於有報道稱中國正與輝瑞就允許當地製藥商生產仿製藥並銷售一事，輝瑞澄清有關消息不實。雖然Paxlovid未能納入國家醫保目錄，輝瑞仍將一如既往地配合政府和其他相關合作方，確保Paxlovid在中國市場的充足供應，持續滿足中國患者的新冠治療需求。

同時，輝瑞在未來3至4個月內會通過中國本地合作夥伴，實現新冠口服藥Paxlovid本地化生產。

美國輝瑞公司生產的口服藥物Paxlovid。（新華社）

2022年8月，輝瑞的在華子公司「輝瑞投資有限公司」與華海藥業簽署生產與供應協議，並由華海藥業提供製劑委託生產服務。輝瑞提供奈瑪特韋原料藥與利托那韋片製劑，華海藥業則負責奈瑪特韋製劑生產，並完成組合包裝。

1月9日，華海藥業表示，公司正加速推進輝瑞產品本地化生產項目的各項工作，以保障Paxlovid在中國市場的充足供應，但目前Paxlovid本土化尚未得到審批。

《界面新聞》報道，Paxlovid於2022年2月獲國家藥監局附條件批准進口註冊申請時，其上市許可持有人（MAH）為輝瑞公司。目前，中國未允許跨境持證，若Paxlovid要本地化生產，首先需要確定在中國的代理主體。

有業內人士指出，對於輝瑞而言，要實現在中國的本地化生產有兩種路徑選擇。一是由輝瑞的在華子公司為代理；二是選擇合作夥伴，例如華海藥業為代理。

上述業內人士分析，前一種方式為輝瑞子公司持證，相當於華海藥業僅賺取Paxlovid的加工費。後者相當於輝瑞與華海藥業的商務拓展合作，輝瑞將Paxlovid的相關專利、生產工藝、質量體系等向華海藥業轉賣，華海藥業生產Paxlovid後，獲取銷售分成。業內人士認為，從商業合作的角度上看，選擇後者的方式對輝瑞而言更方便。