先到先得？農民工春節返鄉1人占6行李位　遭年輕人怒斥　網民激辯

內地春運1月7日開始，大批在外求學務工的民眾返鄉。日前一段影片在內地引發輿論熱議，1月12日「K195次列車蘭州段」，一個年輕人氣急敗壞地指責一名農民工1個人行李，佔了6個行李架位置，並要求列車長評評理。



事件引發網民激辯，有網民表示，列車上方的行李架先到先得，「過年回家都不容易，可以互相體諒一下」，亦有網民指出農民工有很長的行李，是因為在外睡覺用的被褥不捨得扔，一併帶回老家。但不少網民反駁，一個人佔多人的位置「本來就不合理」，該影片已有超過600萬人次觀看，一度登上熱搜第一。



影片中，有一位年輕人拿著兩個行李給車廂裡的人看，他表示，自己有一個箱子放不上行李架，因為有一個農民工的行李佔了6個位子。該年輕人拿著農民工的行李說，「你們看看有多長有多大，我就是要他（農民工）把小袋子拿下來，我放個箱子，怎麼了。」

隨後列車長出面調停，但該年輕人情緒仍很激動。列車長安撫道，「你看你後面的老鄉就很好，在挪地方。」年輕人則回道，「你一來，立刻處理問題了。」，影片上傳後引發網絡輿論熱議。

有網民指出，春節回家本來就是大包小包應該互相體諒，「很多在外的農民工被褥都捨不得扔，體諒一下吧!」；亦有網民表示，春運期間坐火車硬座就是得忍，「不能忍就不要坐」；但亦有不少網民認為，不能因為對方是農民工就給予特殊待遇，「如果今天是一個女子占了6個行李位，一定被罵翻了。」、「年輕人感覺是一開始想協商不成功才動怒的，不是弱者有理。」

內地春運1月7日正式開始至2月15日結束，共40天。交通運輸部預估，客流量大約20億9500萬人次，春運首日（7日），全國鐵路發送旅客621.7萬人次。交通運輸部副部長徐成光指出，與往年相比，今年人流高峰與疫情高峰疊加，是近年不確定性最多、情況最複雜、困難挑戰最大的一次。