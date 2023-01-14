王思聰傳街頭打人　疑似現場照曝光　律師：兩情況下會撤銷原處罰

撰文：陳進安
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1月12日，上海靜安警方通報稱，11日4時許接報南京西路一商務樓門口有人被打。打人者為「王某某」，因不滿陳某某對其拍照，兩人發生爭吵，「王某某」將陳某某毆打成輕傷。內媒《新京報 》指出，從權威消息獲知，打人者是萬達集團董事長王健林之子王思聰。周五（13日），疑似王思聰等人群毆路人現場圖曝光；另據律師介紹，有兩種情況會撤銷原處罰。

上海警方通報。(微博)

警方通報指出，1月11日4時40分，靜安公安分局接報警稱，南京西路一商務樓門口有人被打，民警第一時間到場處置。經查，34歲男子王某某、28歲男子孫某某、38歲男子魏某某、39歲男子余某某等人誤以為在路邊候車的陳某某對其拍照，遂要求陳某某不要拍攝，陳某某稱未拍攝，雙方發生爭吵。隨後，王某某、孫某某先後揮拳擊打陳某某面部，致陳某某鼻部受傷並倒地。魏某某、余某某也對陳某某進行了毆打。經司法鑑定，陳某某左側鼻骨骨折，面部多處挫擦傷及挫傷，綜合評定為輕微傷。

目前，警方根據《治安管理處罰法》對存在毆打他人違法行為的王某某、孫某某作出行政拘留7日，並處罰款500元人民幣的處罰決定；對存在毆打他人違法行為的魏某某、余某某作出行政拘留5日，並處罰款500元的處罰決定。因王某某等四人對公安機關作出的行政處罰決定提請行政復議，公安機關依法對王某某等四人暫緩執行行政拘留。下一步，公安機關將根據行政復議結果依法執行。

據《新晚報》報道，有微博大V表示，案中的王某某正是北京普思投資董事長、IG電子競技俱樂部創始人王思聰。及後《新京報》旗下「我們視頻」也證實事主確實為王思聰。而事件曝光後，網上流出少量疑似現場圖片，顯示王思聰氣場十足地從車上下來，接著似乎看到什麼並走過去，之後一堆人就圍了起來。

報道又指，雖然王思聰方面未有回應，但有關他打人的新聞卻並非首次出現。早在2016年，王思聰就被曝在韓國酒吧毆打女性，有目擊的網紅表示，自己前去勸解亦反被王踹了幾腳。事後，王思聰暴怒反擊，發文怒罵前述網紅，直言見她一次打一次等。王隨後就過激言論進行道歉，但不忘指責涉事網紅趁機炒作，也未就打人行為道歉。

對於「王某某」可能面臨的執行結果，湖北首義律師事務所吳正平律師表示，公安機關作出的複議決定，可能維持處罰決定，也可能根據違法的情節以及違法證據是否充分，區分不同情況作出撤銷或變更處罰的決定。如果維持原處罰決定的話，將會對被處罰人採取行政拘留措施。

湖北好律律師事務所陳亮律師則表示，一般有兩種情況會撤銷原處罰。一是實體，所謂實體，便是究竟當事人錯了還是沒錯，夠不夠執行相關處罰。二則是程序，所謂程序，便是在行政執法過程中有沒有程序到位，相關程序的順序、環節是否存在瑕疵，「如果程序錯誤，也可能會導致撤銷原處罰」。

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