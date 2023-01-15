冷冷冷！山西小區-10℃寒冬中未獲供暖　業主窗戶貼滿「冷」字抗議

中國以「秦嶺—淮河」劃分南北，北部地區在冬季皆由國家集中供暖。但據《極目新聞》報道，山西臨汾一小區卻在零下10℃的寒冬中未獲供暖，引發眾業主紛紛在窗戶上貼滿「冷」字，表示不滿。



事發地為臨汾市城市之光小區，自2021年年底交樓至今，暖氣、天然氣一直未開通，供電系統亦為臨時用電。有業主反映，「冬天氣溫太低，家裡只能開空調取暖，但經常跳閘，不少搬進去的業主後來又搬離了小區。」近日，業主們在窗戶上貼「冷」字，是因該小區曾保證，會在去年12月15日正常供暖，但事已過月，暖氣仍未開通，業主們無奈做出這樣的舉動。

山西城市之光小區未開通供暖，業主集體帖「冷」字抗議。（影片截圖）

臨汾市熱力公司員工表示，城市之光小區相關手續還未完善，供暖並未入網，暫不確定供暖時間。當地12345便民服務熱線工作人員亦稱，該小區供暖問題正在處理，由於目前還在施工狀態，何時正常供暖，還無準確時間。相關部門正在催促開發商處理此事。

城市之光小區物業表示，開發商已於昨晚（14日）通知業主，將會在19日晚6時開始送暖；但今日（15日）住戶們在窗戶上掛的「冷」字還未被取下。

另據「臨汾氣象」官方發布，1月15日至16日，全市最低氣溫達零下10℃。